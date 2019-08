Sportssjef Svein-Morten Johansen møtte pressen utenfor garderoben på Alfheim like etter at klubben selv hadde bekreftet signeringen torsdag. Han forteller om hvordan prosessen var før TIL fikk signaturen til Smith i dag:

– For rundt en måned siden fikk vi et tips fra en av våre norske agentkontakter om at han var i Gent, litt om bakgrunnen hans og at det var en vanskelig situasjon for ham der (lite spilletid for A-laget, journ.anm.), sier Johansen.