Norsk keeper klar for Manchester United

Mikalsen trente med rødtrøyene under klubbens norgesbesøk i slutten av juli. 23-åringen fra har imponert såpass mye at den engelske superligaklubben nå henter kristiansunderen. Det ble bekreftet fredag.

Keeperen blir med det den sjuende norske spilleren i den engelske Superligaen.

Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten spiller for Chelsea, mens Cecilie Kvamme har signert for West Ham. Reading har duoen Kristine Leine og Amalie Eikeland i troppen.

Mikalsen er tilgjengelig allerede til helgens serieåpning mot byrival Manchester City. Det oppgjøret går på City of Manchester Stadium, med kapasitet på cirka 55.000 tilskuere.

– Jeg er veldig glad for å være her. Å spille for United har vært en drøm for meg siden jeg var et barn, sier Mikalsen på Manchester Uniteds nettside.

Ny Kolbotn-eksport

Mikalsen har tidligere spilt for Clausenengen og Arna-Bjørnar. Keeperen har 16 kamper for Norges U23-landslag.

For Kolbotn fikk kristiansunderen 70 kamper. Toppserieklubben solgte Karina Sævik til den franske storklubben Paris Saint-Germain i begynnelsen av august.

– Det er et kvalitetsstempel for oss at vi klarer å utvikle spillere som tar steg ut i Europa. Vi ønsker å vise at spillere kan ta stegene hos oss og signere for større klubber i utlandet, sier Kolbotns medieansvarlig Ingvild Isaksen til NTB.

Mikalsen-overgangen gjør at Hildegunn Sævik blir førstekeeper for Oppegård-klubben, som ligger på 7.-plass i Toppserien etter 13 runder.

Opprykk på første forsøk

Manchester Uniteds kvinnelag ble startet opp i forkant av forrige sesong etter 13 års fravær. På første forsøk ble det opprykk til Englands øverste nivå.

I sommer kom nyheten om at Uniteds førstekeeper Siobhan Chamberlain er gravid. Da ble Mary Earps hentet inn som erstatter.

Mikalsens sambygding Ole Gunnar Solskjær leder klubbens herrelag.