Mjøndalen - Molde 1–3

Det ble en tøff batalje mot et Mjøndalen-lag som slo lange baller inn i Moldes felt i 95 minutter. Men gjestene dominerte banespillet, og skapte flest sjanser og sto bra imot til tross for reduseringa på overtid. Her er vår vurdering av MFK-spillernes innsats: