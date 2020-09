Cupens skjebne kan bli avgjort om få dager. Dette er mulighetene NFF jobber etter.

Blir det cupspill i norsk toppfotball i år? En avgjørelse vil trolig komme denne uken.

Viking-spillerne feirer finaleseieren mot Haugesund i fjorårets NM. JON OLAV NESVOLD, BILDBYRÅN NORWAY

Nå nettopp

Det opplyser konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund når vi spør om siste status rundt cupen.

– Hvis det ikke oppstår spesielt uforutsette saker, har vi en avgjørelse innen helgen.

Opprinnelig skulle 1. runde i fotball-NM vært i slutten av april. Koronapandemien satte alle cupplaner på vent, og fortsatt er ikke turneringens 2020-sesong avklart.

Enkelte har tatt til orde for å skrote den norske cupen i år. Viking-spiller Kristoffer Løkberg var tydelig på dette allerede i slutten av juli. Fisketjønn forstår at det er delte meninger om hva som bør skje.

– Men dette er ingen enkel sak. Det skal sitte langt inne å avlyse en konkurranse som med unntak av krigsårene, er blitt gjennomført uavbrutt siden 1902. Samtidig er 2020 et spesielt år.

Nils Fisketjønn er konkurransedirektør i Norges Fotballforbund. Lise Åserud, NTB scanpix

Redusere til 32 lag?

Et tettpakket høstprogram gir Fisketjønn og NFF en vanskelig oppgave. I tillegg kan heller ikke cupen gå som normalt så lenge breddefotballen ikke har fått grønt lys til å starte opp igjen. I dag får kun de tre øverste divisjonene på herresiden og de to øverste blant kvinnene spille kamper.

Blir det cupfotball i 2020, vil det mest sannsynlig bli en redusert utgave uten breddeklubbene.

– På herresiden har vi lenge vurdert en turnering på 32 lag (Eliteserien og 1. divisjon) med oppstart i inneværende år. Da er tanken å gjennomføre det vi kan i år og avslutte på vårparten neste år, sier Fisketjønn.

– Noen vil mene sjarmen med cupen forsvinner med en slik utgave?

– Ja, det er helt klart et argument som også er med i diskusjonen.

SE OGSÅ: Haalands løfte til norske fotballfans

Fram Larvik tok seg helt til en kvartfinale i fjor. Blir det cupspill i 2020, får neppe 2.-divisjonslaget sjansen til et nytt NM-eventyr. Trond Teigen, NTB scanpix

Bekymret for Eliteserien

En rekke datoer er blitt vurdert, men Fisketjønn innrømmer at det er vanskelig å terminfeste kamper utover det som allerede er spikret.

– Det er så mange usikkerhetsfaktorer her. I høst er det både europacup og landslagsperioder, og ikke minst er vi bekymret for om vi klarer å få fullført Eliteserien med tanke på det veldig tette kampprogrammet og risikoen for smitte i et lag.

All usikkerheten gjør at en avlysning er en høyaktuell mulighet for NFF.

– Det er et mulig scenario at det ikke blir noe cup i år. I så fall kjører vi en vanlig turnering neste år, sier Fisketjønn.

Viking er regjerende cupmester. Stavanger-klubben slo rogalandsrival Haugesund 1–0 i finalen på Ullevaal i fjor.