Slik blir TIL-spillernes nye hverdag

TIL-lege Jorid Degerstrøm har kommet med klare retningslinjer og rutiner for spillerne før de mandag startet opp med «vanlige» treninger igjen på Alfheim.

– Det har så klart vært kjempeviktig å snakke med de om viruset, hvordan det smitter og hvordan å forebygge smitte. Det har vært viktig å formidle at de holder seg oppdatert i forhold til den veilederen vi har utarbeidet, slik at de vet hva de skal forholde seg, og at det ikke er sjokk når de kommer hit. Mye går blant annet i å følge med på rådene fra FHI, sier Jorid Degerstrøm til iTromsø.