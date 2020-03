SANTA MARIA: Alle var på plass med speidere da Sandnes Ulf og Kostadinov spilte mot FC Honka tirsdag ettermiddag,

18-årige Kostadinov viste seg frem for alvor under G18-landslagets turneringskamper på La Manga tidlig i februar. Under treningskampen mot FC Honka på nydelig gras i Santa Maria noen mil sør for Marbella, fikk han plass sentralt på midtbanen og viste gjennom flere aksjoner hvorfor han er så ettertraktet.