Gigantisk City-smell – tapte i overtidsdrama mot Brentford

(Manchester City-Brentford 1–2) Erling Braut Haaland (22) gikk målløs av banen da Brentford-kaptein Ivan Toney (26) påførte Manchester City lagets første hjemmetap for sesongen.

12. nov. 2022 15:33 Sist oppdatert nå nettopp

På stillingen 1–1 åtte minutter på overtid vant Brentford ballen etter en City-dødball. Umiddelbart stormet bortelaget i angrep. Etter en hurtig overgang sentret innbytter Josh Dasilva (24) til 26 år gamle Toney, som styrte inn 1–2 for gjestene.

– Det er sensasjonelt, utbrøt Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Det var ikke rart. For mens City ikke hadde tapt på Etihad tidligere denne sesongen, hadde ikke Brentford vunnet en eneste gang på bortebane før lørdagens match mot den regjerende seriemesteren.

– Det imponerer meg veldig hvordan vi stoppet Haaland. Vi snakket før kampen om hvordan vi skulle gjøre det. Det handlet om å kutte av forsyningene til ham. De få situasjonene hvor ballen havnet i boksen, syns jeg vi forsvarte oss glimrende, sier Brentford-manager Thomas Frank til BT Sports.

Etter kampen forteller lagets danske trener at det er en av de største bragdene i klubbens historie.

– Jeg snakket med noen av dem som har vært lenge i Brentford, som pratet om at dette sannsynligvis er det største resultatet noen gang. City er en av de rikeste klubbene i verden. Jeg tror vi har det nest minste budsjettet i Premier League, sier Frank.

– Jeg syns det er imponerende at vi kommer hit til Etihad og vinner fortjent. Jeg vet de hadde ballen mye og mange skudd, men jeg syns vi kontrollerte dem bra. Jeg er utrolig stolt. Vi tok på oss deres beste lag. Vi manglet fire mann som vanligvis er i førsteelleveren. Det er en «mind blowing»-prestasjon av guttene.

Flere ganger i løpet av matchen mot skadde Kristoffer Ajers lagkamerater ropte Haaland på straffespark etter å ha kjent armene til Brentfords danske forsvarere Mathias Zanka Jørgensen (32) og Mads Roerslev Rasmussen (23) rundt kroppen. Hver gang valgte dommer Peter Bankes (40) å ikke gi jærbuen medhold.

Det hjalp heller ikke for Manchester City at de hadde ballen tre fjerdedeler av tiden. Bare ved et stjernetreff fra Phil Foden etter en corner lyktes laget med å score. 22-åringens kontante skudd fra rundt 14 meter seilte opp i nettaket, etter at Toney hadde sendt Brentford i ledelsen før det var spilt 16 minutter.

FORTVILTE: Erling Braut Haaland ropte flere ganger på straffespark i duell med Brentford-spillere hjemme på Etihad Stadium.

Toneys første scoring i oppgjøret var hans niende for sesongen på 14 kamper. På overtid nådde han tosifret antall nettkjenninger, bare dager etter at Brentford-kapteinen ble utelatt fra Englands VM-topp.

Landslagssjef Gareth Southgate (52) valgte blant andre i stedet å ta med Newcastle-angriper Callum Wilson (30) og Manchester Uniteds Marcus Rashford (25) – i tillegg til selvskrevne Harry Kane (29).

For Haalands del ble oppgjøret det tredje som endte uten nettkjenning for hans del i Premier League denne sesongen, da han startet for første gang på fem kamper etter å ha pådratt seg en ankelskade mot Borussia Dortmund sist måned. Totalt står Haaland nå med 18 ligamål på 13 matcher. Neste kamp er 28. desember – borte mot Leeds. I mellomtiden skal det spilles VM i Qatar.