Derfor legges det til så mange minutter i VM

Lange kamper med tosifret antall tilleggsminutter minutter i VM vekker oppsikt.

TILLEGGSTID: Storskjermen på Khalifa stadion i Doha viser at det er lagt til 14 minutter i oppgjøret mellom Iran og England.

21. nov. 2022 23:45 Sist oppdatert i går 23:59

Allerede før kampen siste kampen på VMs andre dag, mellom USA og Wales, har antall tilleggsminutter i VM blitt en «snakkis».

Kampen som endte 1–1 etter scoring av Tim Weah for USA og Gareth Bale for Wales, ble avsluttet med minimum ni tilleggsminutter som i realiteten ble til ti.

I begge omganger av oppgjøret tidligere på dagen, mellom Iran og England, ble det lagt til mange minutter. I den første ble det lagt til minimum 14 minutter, i den andre omgangen ble det lagt til minimum ti minutter, som til slutt ble 13 minutter.

I svenske SVT sitt fotballstudio ga deres ekspert, tidligere stordommer Jonas Eriksson, forklaringen på hvorfor.

– Det kommer til å bli langt til mange tilleggsminutter, det er et fokuspunkt. Man vil ikke at det skal bli diskusjoner om effektiv spilletid, derfor kommer dommerne alltid til å legge til minutter for skader, drøying og lignende, forklarer Eriksson ifølge svenske Aftonbladet.

Selv om antallet tilleggsminutter kanskje har overrasket mange i starten av verdensmesterskapet, var det varslet.

I et intervju med amerikanske ESPN to dager før første kamp i mesterskapet, fortalte dommerlegenden og leder for FIFAs dommerkomité, Pierluigi Collina, at det ville bli fokus på effektiv spilletid.

– Hvis du vil ha mer effektiv tid, må vi være klare til å se denne typen tilleggstid gitt. Tenk på en kamp med tre scorede mål. En feiring tar normalt ett, ett og et halvt minutt, så med tre scorede mål taper du fem eller seks minutter, sa Collina til ESPN og fortsatte:

– Det vi ønsker å gjøre er å beregne den ekstra tiden på slutten av hver omgang nøyaktig.