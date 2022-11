Presset Beckham i Qatar: Ville ikke snakke om milliardavtalen med Qatar

DOHA (VG) David Beckham (47) vinket og smilte – men forholdt seg taus om den kraftige kritikken mot ham da han kastet glans over Qatar i dag.

MUNTER: Beckham virket å være i godt humør da han smilte til VGs kamera. Men spørsmål ville han ikke svare på.

19. nov. 2022 17:17 Sist oppdatert 16 minutter siden

Klokken hadde nettopp passert 15 norsk tid da den tidligere fotballspilleren steg ut av en sort bil langs havnepromenaden i Doha lørdag.

VG og britiske ITV var til stede som eneste medier. Men Beckham var lite villig til å svare på spørsmål idet han smilte til VGs kamera og vinket til et par måpende turister i VM-byen.

– Angrer du på partnerskapet med Qatar?

Beckham unngikk å svare, men gikk i stedet målrettet mot den engelske paviljongen som er satt opp langs vannkanten. Der skulle han svare på noen høflige spørsmål om hvordan det var å spille i Premier League og møte blant annet den amerikanske ambassadøren i Doha.

– Hvordan har du det i Qatar?

47-åringen fra London, med karriere i Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan og PSG, svarte ikke på dette heller – før han forsvant bak en rekke engelske sikkerhetsvakter og ut av syne.

GLISSENT: Dagen før avspark var det glissent med supportere langs havnepromenaden i Doha. Men noen ønsket gjerne å bli avfotografert ved en stor hatt fra Wales.

Stilikonet får angivelig 1,7 milliarder kroner (150 millioner pund) for å promotere Qatar over en periode på ti år.

Det har ikke falt i god jord hos menneskerettighetsaktivister. Skeive personer i hjemlandet England har også reagert: Beckham har av mange blitt sett på som et ikon og en forkjemper for homofiles rettigheter.

I Qatar er derimot homofili forbudt ved lov. Beckham promoterer gulfstaten blant annet slik:

– Vi er fryktelig skuffet etter som LGBTQ+-miljøet har hatt David Beckham som en flott alliert. Og så viser det seg at han er ambassadør for VM, og det er utrolig skuffende, sa stifteren av fotballgrupperingen Three Lions Pride, Di Cunningham, nylig ifølge britiske medier.

Men ikke alle virker å bry seg. Engelske Kevin fikk et glimt av Beckham utenfor den britiske paviljongen i Doha lørdag.

– Beckham har gjort det godt etter karrieren. Men han er bare ute etter pengene, sier han og ler høyt.

– Men er det ikke problematisk å ta imot penger for å promotere et diktatur som forbyr homofili?

– Du kan ikke klage på en fyr som vil tjene litt penger. Det gjør alle TV-ekspertene her også! Er de så opptatt av slike spørsmål så bør de holde seg unna VM. Jeg bryr meg ikke, sier Newcastle-supporteren til VG.

BRYR SEG IKKE: Britiske Kevin bryr seg ikke om at Beckham får betalt av Qatar.

En rapport fra organisasjonen arrow-outward-link Human Rights Watch fra oktober i år forteller hvordan sikkerhetsstyrkene i Qatar arresterer og angivelig trakasserer homofile i landet. De seneste dokumenterte tilfellene, ifølge HRW, skal ha skjedd i september.

Tidligere lagkamerat i Manchester United, Gary Neville, er blant dem som har forsvart Beckham:

– Han har, for å være ærlig, hatt et forhold til Qatar gjennom rollen sin i PSG. Og arbeidet han har gjort med å fremme landet vårt mangler antakeligvis sidestykke de siste fem-ti årene, har Neville uttalt.

Gary Neville er til vanlig TV-ekspert i England. Under VM har han derimot takket ja til oppdrag for den Qatar-baserte TV-kanalen BeIn.

ARBEIDERE: Dagen før VG arrangeres er det fremdeles hektisk byggevirksomhet i Doha. Her jobber en migrantarbeider fra Bangladesh.

Enkelte engelske medier skrev denne uken at Beckham hadde brutt tausheten om den kontroversielle avtalen med Qatar. Det skjedde imidlertid ikke gjennom et tradisjonelt intervju, men i form av en forhåndsinnspilt video av VM-arrangøren.

Videoen ble spilt av på en ungdomsfestival kalt Generation Amazin i Doha denne uken.

– VM vil bli en plattform for utvikling, sa Beckham i videoen, mens han så inn i kameraet.

– Drømmer kan bli virkelige. Det er derfor du er her. Du kan dele Generation Amazing sitt todelte engasjement for fotball og det å gjøre verden til en mer tolerant og inkluderende plass, fortsatte den allerede styrtrike 47-åringen.