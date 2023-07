Erling Braut Haaland bekreftet som frontfigur for første utgave av FIFA-spillets arvtaker EA Sports FC 24

AMSTERDAM (VG) Når EA Sports for første gang skal gi ut et fotballspill etter FIFA-samarbeidet, er det med Erling Braut Haaland (22) som posterboy.

TØFF I PYSJAMAS: Erling Braut Haaland på plass i Amsterdam i anledning sin kroning som EA Sports’ nye frontfigur. Til venstre for ham står en ikke ukjent herremann: Ronaldinho, som var verdens beste fotballspiller på midten av 2000-tallet. Vis mer





Det ble bekreftet på den offisielle lanseringen her i Amsterdam torsdag kveld. I grønn Dolce & Gabbana-pysj og velflettet hår entret han scenen i Amsterdam.

– Jeg liker det. Det må jeg si, ikke verst, sier Haaland om coveret av seg selv.

– Det er en drøm. Det er et virkelig stolt øyeblikk, sier han videre.

Folk svermet rundt Haaland da han forlot scenen etter sine få ord og bildeposeringer. Legender som Luis Figo, Didier Drogba og Ronaldinho ble glemt i hysteriet.

Annonsøren måtte flere ganger be publikum om å trekke innover, siden alle skulle ha bilde med Haaland. Da han forlot scenen, ble han fulgt av flere sikkerhetsfolk.

Også på Instagram har han kommentert det hele. «Alle fotballspillere drømmer om dette. Stolt av å være på coveret til den første sesongen av en ny æra», skriver han der.

COVER BOY: Erling Braut Haaland er frontfiguren for første utgave av den populære spillserien til EA Sports. Vis mer

Nordmannen har allerede figurert i en rekke promovideoer for det nye spillet, som kommer i høst.

Spillet har enorm rekkevidde og er det mest populære fotballspillet på konsoll. Tidligere frontfigurer har vært legender som Wayne Rooney, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho – og faktisk Erik Thorstvedt.

I senere år har statusen som frontfigur for FIFA-spillene vært assosiert med mye prestisje, det er en posisjon forbeholdt de aller største stjernene. At Haaland nå er blitt «cover boy» for den populære spillserien, sier ikke rent lite om hvilken stjernestatus han har oppnådd.