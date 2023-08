Rosenborgs hjemvendte spiss og supertalentet Sverre Nypan herjet: – Helt utrolig

(Rosenborg - Aalesund 4–0) Rasmus Wiedesheim-Paul (24) ble nylig hentet tilbake fra lån i HamKam. I comebacket på Lerkendal showet både han og supertalentet Sverre Nypan (16).

DUO: Både Rasmus Wiedesheim-Paul og Sverre Nypan scoret da Rosenborg smadret Aalesund på Lerkendal. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 21:05 Oppdatert: 27.08.2023 21:18

24-årige Wiedesheim Paul har vært lånt ut til både Mjällby, Helsingborg og HamKam etter overgangen til Rosenborg i 2020. Spissen ble tidligere i august hentet tilbake fra HamKam, til tross for at låneoppholdet i utgangspunktet skulle vare ut sesongen.

I sin første RBK-start på over to år var han involvert i «alt» før han ble byttet ut i andre omgang.

Svensken vartet opp med både scoring og assist i første omgang, før Rosenborgs ettertraktede jubel Sverre Nypan punkterte kampen etter pause.

16-åringen kunne feire med en dans etter å ha satt sitt tredje eliteseriemål halvveis i andre omgang.

– Den første scoringen min på Lerkendal og i tillegg foran Kjernen. Det er helt utrolig, sier Nypan til TV 2.

Innbytter Leo Cornic dundret inn 4–0 fra returrommet i kampens siste spilleminutt, og RBK tok sin andre strake hjemmeseier i serien etter å ha kjørt over Aalesund.

DANSET FORAN FANSEN: 16 år gamle Sverre Nypan feiret med dans etter å ha satt inn 3–0 for Rosenborg i andre omgang. Vis mer

For Rosenborg tok fullstendig tak i kampen fra start og ledet 2–0 etter halvspilt første omgang med Wiedesheim-Paul i spissen:

Før det var spilt ett minutt kom han til kampens første sjanse Svensken var iskald - og litt heldig - da han mottok ballen i 16-meteren etter tolv minutter. Forbi en AaFK-forsvarer var han sikker alene med keeper Sten Grytebust og sendte hjemmelaget i ledelsen.

Spissen brukte samme oppskrift ti minutter senere og chippet forbi Grytebust i feltet, og Carlo Holse kunne spasere inn doblingen.

– Det er veldig digg, oppsummerte Wiedesheim-Paul kort og greit overfor TV 2 i pausen etter å ha scoret sitt første Rosenborg-mål siden 2021.

SERVITØR OG MÅLSCORER: Svenske Rasmus Wiedesheim-Paul løftes av Carlo Holse etter å ha servert dansken på åpent mål. Vis mer

Like etter hvilen var spissen alene med keeper igjen etter et godt Rosenborg-angrep. Innenfor 16-meteren fikk han akkurat løsnet et skudd, men denne gangen var Grytebust med på notene.

Etter en times spill ble han erstattet av Ole Sæter, som har slitt med skade i august.

– Rosenborg-trener Svein Maalen må nesten beklage litt når han tar ham av, kommenterte TV 2s fotballekspert da Wiedesheim-Paul gikk av banen.

Uten spissen økte vertene ledelsen da Sverre Nypan bredsidet inn 3–0 få minutter senere, før Cornic sørget for 4–0 i sluttminuttene.

3–0: Rosenborgs Sverre Nypan takker Emil Frederiksen for den målgivende pasningen etter å ha satt Rosenborgs tredje mål for kvelden. Vis mer

Tabelljumbo Aalesund maktet aldri å slå tilbake, og Rosenborg kunne juble for seier etter å ha tapt 0–3 for HamKam på bortebane forrige helg.

Rosenborg ligger på åttendeplass i Eliteserien etter hjemmeseieren mot Aalesund, mens AaFK fortsatt ligger nederst på tabellen med ti poeng. Det er åtte poeng opp til Sandefjord på trygg plass.