Mason Greenwood ferdig i Manchester United etter anklager om vold

Manchester United og Mason Greenwood (21) er blitt enige om å skille lag. Det bekrefter klubben i en pressemelding.

FORLATER KLUBBEN: Mason Greenwood har spilt sin siste Manchester United-kamp. Her fra Premier League-kampen mot Aston Villa i januar 2022. Vis mer





Publisert: 21.08.2023 16:02 Oppdatert: 21.08.2023 17:07

«Basert på bevisene som vi har tilgjengelig, har vi konkludert med at materialet publisert på internett ikke gir et fullstendig bilde og at Mason ikke begikk de bruddene han opprinnelig ble siktet for. Samtidig erkjenner Mason i dag at han har gjort feil som han tar ansvar for», skriver klubben.

Partene er nå blitt enige om å skilles, fremkommer det i pressemeldingen.

«Alle involverte, deriblant Mason, ser utfordringene ved at han skal fortsette sin karriere i Manchester United. Derfor er det felles enighet om at det er mest passende at han gjør det et annet sted enn Old Trafford. Vi skal jobbe sammen med Mason for å oppnå det».

– Jeg vil først si at jeg forstår at folk vil dømme meg basert på hva de har sett og hørt, og at de vil tenke det verste, sier Greenwood i en uttalelse gjengitt i britiske medier.

21-åringen forteller at han ble oppdratt til å forstå at vold og mishandling i et forhold er feil. Han påpeker at anklagene ble droppet, men erkjenner likevel at han har gjort noen feil og at han derfor tar sin del av ansvaret for innleggene i sosiale medier.

Fakta Fakta om Mason Greenwood Navn: Mason Will John Greenwood

Alder: 21 år (født 1. oktober 2001)

Nasjonalitet: Engelsk

Posisjon: Spiss

Tidligere klubber: Manchester United

A-landskamper: 1

Kamper/mål for Manchester United: 129/35.

Fikk a-lagsdebuten sin av daværende United-manager Ole Gunnar Solskjær 6. mars 2019.

Aktuell: Ferdig i United etter å ha vært suspendert siden januar 2022. Greenwood ble siktet for voldtektsforsøk, men siktelsen ble senere frafalt. Klubben og Greenwood er enige om å terminere kontrakten. Kilde: NTB. Vis mer

Det var i januar 2022 at Greenwoods kjæreste publiserte en rekke videoer og lydopptak i sosiale medier som skulle bevise at Greenwood hadde utsatt henne for vold. Innleggene ble raskt fjernet.

– Jeg lærer at jeg som profesjonell fotballspiller har et ansvar om å sette et godt eksempel. Jeg er fokusert på det store ansvaret jeg har av å være en far, i tillegg til en partner. Dagens avgjørelse er blitt tatt i samråd med Manchester United, min familie og meg selv, sier Greenwood.

– Den beste avgjørelsen for oss alle, er at jeg fortsetter min karriere et annet sted enn Old Trafford, slik at mitt nærvær ikke blir en distraksjon for klubben. Jeg takker klubben for dens støtte siden jeg kom til klubben som 7-åring, avslutter han.

DEBUTERTE UNDER SOLSKJÆR: Mason Greenwood debuterte under Ole Gunnar Solskjær 6. mars 2019. Vis mer

Exiten til Greenwood skal imidlertid ikke ha vært den opprinnelige planen, ifølge The Athletic. Senest onsdag skal klubben ha planlagt å innlemme 21-åringen i troppen igjen. De skal ha brukt de påfølgende dagene til å rettferdiggjøre avgjørelsen overfor ansatte som var misfornøyde med beslutningen.

Dette nådde medienes søkelys og de voldsomme reaksjonene blant supportere, politikere og i organisasjoner som jobber mot partnervold, bidro til at klubben revurderte avgjørelsen. Etter et krisemøte på fredag ble det så avgjort at det beste var at Greenwood forlot klubben, skriver The Athletic.

Det var den 30. januar 2022 at Manchester United bekreftet at saken hadde nådd dem. Da ble det besluttet at Greenwood ikke kom til å delta på trening eller spille kamper inntil videre. Senere meldte Manchester-politiet at hadde arrestert en mann i 20-årene. Personen var mistenkt for voldtekt og overfall basert på bilder og videoer i sosiale medier.

Åtte måneder frem i tid ble det kjent at Greenwood måtte i retten, siktet for voldtektsforsøk og fysisk vold. I februar i år ble anklagene droppet.

«Med tanke på den betydelige mediedekningen av denne saken, er det bare rettferdig at vi deler nyheten om at den 21 år gamle mannen, som ble arrestert og siktet i forbindelse med en etterforskning åpnet i januar 2022, ikke lenger straffeforfølges for dette», sa Michaela Kerr i Greater Manchester Police.

