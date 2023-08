Det spanske fotballforbundet slår tilbake mot Hermoso: – Løgner som blir spredt

Det omstridte kysset mellom Jennifer Hermoso og fotballpresident Luis Rubiales vil ingen ende ta. Nå truer det spanske fotballforbundet med rettslige skritt.

KYSS: Her kysser fotballpresident Luis Rubiales den spanske fotballspilleren Jennifer Hermoso. Vis mer





Publisert: 26.08.2023 10:55 Oppdatert: 26.08.2023 11:31

– Fotballforbundet og presidenten vil demonstrere mot løgnene som blir spredt, enten av noen på vegne av spilleren, eller hvis aktuelt, av spilleren selv, sier fotballforbundet (RFEF) i en pressemelding.

Det skjer etter at spillerforeningen (Futpro) publiserte en uttalelse på vegne av Hermoso, der hun slo tilbake mot påstandene fra Rubiales.

I talen under en ekstraordinær generalforsamling fredag, hevdet presidenten at det var hun som løftet ham opp og dro ham nærmere til seg før kysset oppsto.

– På ingen måte forsøkte jeg å løfte presidenten, sa hun.

Nå truer fotballforbundet med å gå rettslige skritt etter pressemeldingen fra spillerorganisasjonen.

I uttalelsen har fotballforbundet lagt ved fire bilder av Hermoso, som hevdes å vise at hun prøver å løfte Rubiales fra bakken.

Fotballforbundet skal ha prøvd å kontakte Hermoso for dette, men skal ikke ha lykkes i det.

– Bevisene er avgjørende. Herr president har ikke løyet, står det, ifølge BBC.

– Fotballforbundet og presidenten vil, gitt innholdet i pressemeldingen fra spillerorganisasjonen, sette i gang de tilsvarende rettslige handlingene, står det videre.

The Guardian skriver at fotballforbundet truer med å saksøke Hermoso og de 80 andre kvinnelige fotballspillerne som nekter å spille for landet sitt så lenge fotballpresident Luis Rubiales sitter ved roret.

De totalt 81 spillerne, inkludert de 23 i VM-troppen, signerte fredag et brev fra Futpro der det står:

«Ingen kvinner skal se seg selv betvilt i slike situasjoner, spesielt ikke når det er så utvilsomme TV-bilder sett av hele verden. De skal ikke bli involvert i slike handlinger uten samtykke».

«Spillerne på det spanske landslaget, regjerende verdensmestere, forventer en sterk respons fra de offentlige autoritetene slik at disse handlingene ikke går ustraffet».

«Vi erklærer at alle spillere som signerer dette brevet ikke vil returnere til landslaget så lenge den nåværende lederen blir sittende», står det avslutningsvis i brevet, etterfulgt av spillernes navn.

I en uttalelse sier forbundet at de vil ta «nødvendige rettslige skritt» og at «å spille for landslaget er en forpliktelse for ethvert medlem av forbundet som blir bedt om å gjøre det».

Tidligere fredag kom også nyheten om at landslagsspiller og Real Betis-spiller Borja Iglesias trekker seg fra landslagsoppdrag da spilleren føler at handlingene ikke står i stil til hans verdier.