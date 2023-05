Klopp etter Salahs fortvilte melding: – Gjør meg en tjeneste

Liverpool-manager Jürgen Klopp innrømmer at han ble bekymret for overskriftene i pressen etter at Mohamed Salah øste ut sin fortvilelse i sosiale medier torsdag.

EUROPA LEAGUE NESTE: Liverpool-manager Jürgen Klopp (t.v.) og klubbens best betalte spiller Mohamed Salah i prat for kamp 6. mai. Da slo de Brentford 1–0.

26.05.2023 10:58 Oppdatert 26.05.2023 11:21

– Jeg er bare bekymret for overskriftene dere vil skrive. Gjør meg en tjeneste, gjør deres beste. Det er fakta at vi ikke skal til Champions League, selv jeg forsto det etter forrige kamp, åpenbart. Jeg satte en strek under det. Jeg er optimist, men i det øyeblikket var jeg ikke det, sier Klopp på pressetreffet skriver Liverpool Echo.

Liverpool klarte bare 1–1 mot Aston Villa hjemme på Anfield sist lørdag.

Etter at Manchester United slo Chelsea 4–1 torsdag, ble det klart at Liverpool ikke skal spille i Champions League kommende sesong. Liverpools toppscorer Mohamed Salah ut en melding full av fortvilelse på Twitter. Liverpool må nøye seg med Europa League.

– Jeg er helt knust. Det er absolutt ingen unnskyldning for dette. Vi hadde alt vi trengte for å komme oss til neste års Champions League, og vi mislyktes, skriver Salah.

Liverpool møter nedrykksklare Southampton i siste ligakamp søndag.

– Det er ikke dårlig humør i garderoben. Vi har lært at vi ikke skal bli en splittet gruppe eller peke finger. Vi kom på 5. plass, ikke på grunn av de ti siste kampene, men på grunn av ukene før det, sier Klopp på pressetreffet.

– Vi må ikke gjøre det større enn det er, det er bare en fotballsesong, sier Liverpool-manageren.

Klopp fikk spørsmål om det blir vanskeligere å kjøpe spillere tidlig i overgangsvinduet, siden klubben ikke skal spille Champions League.

– Jeg tror ikke det, men vi får se. Det er alltid mulig at ting ikke går som man ønsker. Jo bedre spillere man ønsker seg, desto mindre ønske har klubben om å la den spilleren gå, svarer Klopp.

Alle kampene går samtidig søndag (17.30). Mye er avjort, Manchester City er ligamester, Arsenal ble nummer to. Manchester United og Newcastle tar de to siste Champions League-plassene.

Leeds, Leicester og Everton kan fortsatt rykke ned og følge med Southampton til Championship.