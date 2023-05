Ingen cupbombe for Marcus og Martinus: – En ære å spille mot Bodø/Glimt

Tobias Solem Karlsen ga Fu/Vo ledelsen hjemme på Opakermoen, men Steffen Lie Skålevik og Joachim Soltvedt snudde til 2–1-ledelse for Sarpsborg 08 ved pause. Kristian Fardal Opseth satte inn et straffespark til 3–1, som også ble sluttresultatet.

Vålerenga hadde det gøy på landet i Råde. Nivå fem-laget forsvarte seg godt, men gjestene ledet 1–0 ved pause etter mål av Jacob Dicko Eng. Til tross for gigantiske sjanser klarte ikke Dag-Eilev Fagermos utvalgte å score flere ganger. 1–0 er nok - men langt fra overbevisende.

Adrion Pajaziti scoret to ganger for Haugesund som ledet 2–0 ved pause mot Staal Jørpeland. Daniel Ciach reduserte for Staal Jørpeland etter corner i det 87. minutt, men Haugesund rodde i land avansementet.