Marcus og Mosjøen ligger under 0–2

MOSJØEN/OSLO (VG) (Mosjøen-Bodø/Glimt 0–2, pågår) Tvilling-Marcus og Mosjøen sliter som ventet mot Bodø/Glimt, som leder 2–0 ved pause. Tre andre Eliteserie-lag er kommet seg helskinnet gjennom 1. runde i cupen.





25.05.2023 19:57 Oppdatert 25.05.2023 20:07

1500 solgte billetter og folkefest med Marcus fra start og Martinus på benken. Mosjøen kjempet hederlig lenge, men da regnet kom, fikk gutta fra nivå fire trøbbel.

Nino Zugelj gjorde 1–0 og Albert Grønbæk 2–0 rett før pause.

Marcus fikk bryne seg på tøff motstand ute på venstrekanten mot Glimts høyreback Morten Konradsen.

Bodø/Glimt har med en sterkt B-preget startoppstilling, men de boltret seg på den store banen på Kippermoen.

De andre eliteserielagene startet én time tidligere:

Tobias Solem Karlsen ga Fu/Vo ledelsen hjemme på Opakermoen, men Steffen Lie Skålevik og Joachim Soltvedt snudde til 2–1-ledelse for Sarpsborg 08 ved pause. Kristian Fardal Opseth satte inn et straffespark til 3–1, som også ble sluttresultatet.

Vålerenga hadde det gøy på landet i Råde, som forsvarte seg godt, men gjestene ledet 1–0 ved pause etter mål av Jacob Dicko Eng. Til tross for gigantiske sjanser klarte ikke Dag-Eilev Fagermos utvalgte å score flere ganger. Men 1–0 er nok.

Adrion Pajaziti scoret to ganger for Haugesund som ledet 2–0 ved pause mot Staal Jørpeland. Daniel Ciach reduserte for Staal Jørpeland etter corner i det 87. minutt, men Haugesund rodde i land avansementet.

Sandefjord er det eneste laget fra nivå én som er utslått til nå. De tapte for Eik Tønsberg onsdag.