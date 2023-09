Ødegaard roses i skyene av eks-klubbstjerner: – Et røverkjøp

LONDON (VG) Martin Ødegaards proffliv – med tre utlån og en usikker Real Madrid-fremtid – bekymret tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger (73). Men nå har 24-åringen funnet «et hjem». Det gleder tidligere klubbstjerner.

FIKK MED SEG PUBLIKUM: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard fyrer opp hjemmefansen under søndagens derby-oppgjør mot Tottenham på Emirates Stadium. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 11:09

– Jeg vet alt om det å være på utlån som ung spiller. Du føler deg ikke hjemme. Du tenker på fremtiden din hele tiden og hvordan tiden blir når du drar tilbake til klubben din. Det er godt for den mentale roen hans å slå seg ned her.

Det sier Giovanni van Bronckhorst til VG i gangene på Emirates Stadium.

Han er tidligere Premier League-vinner med Arsenal, kaptein for det nederlandske landslaget og jobbet som TV-ekspert da Arsenal spilte uavgjort i London-derbyet mot Tottenham søndag.

Fakta Martin Ødegaards klubbkarriere: 2014–2015: Strømsgodset. 2015–2021: Real Madrid. I denne perioden var han lånt ut til tre forskjellige klubber. Heerenveen (2017–2018), Vitesse (2018–2019) og Real Sociedad (2019–2020). 2021–nå: Arsenal. Vis mer

TOMMEL OPP FOR ØDEGAARD: Giovanni van Bronckhorst, her i presserommet på Emirates Stadium søndag. Vis mer

For Martin Ødegaard ble det en kamp på det jevne etter at det fredag ble kjent at han har forlenget kontrakten med storklubben til 2028.

Avtalen gjør ham til klubbens best betalte spiller, ifølge britiske medier.

– Jeg er utrolig imponert over ham, sier van Bronckhorst.

Nederlenderen, i dag 48 år, var blant annet teknisk observatør for Uefa UefaDet europeiske fotballforbundet under Arsenals Champions League-åpning mot PSV sist uke. Han valgte Ødegaard som «banens beste» i londonernes 4-0-seier.

– Jeg var trener i Nederland da han var på lån i både Heerenveen og Vitesse og har senere fulgt karrieren hans. Han er en av de beste i ligaen når han spiller som nå. Han har en enorm påvirkning på laget og det at han signerte ny kontrakt gjør ham fornøyd og trolig blir Ødegaard bare bedre og bedre.

Men det er flere som er imponert. Alan Smith er en Arsenal-legende, spilte for klubben i mer enn ti år og har over 250 kamper for klubben. Han har også jobbet for ulike medier og som ekspert for Sky Sports.

– Han har funnet seg et hjem her og du ser han nyter det. Han har tatt ansvar, ønsker alltid å skape ting. Det å kjøpe ham for 30 millioner pund… Det var mildt sagt et røverkjøp.

– Jeg snakket med folk etter at Arsenal kjøpte ham for det. De var ikke imponert. Men nå er han fansens favoritt. I dag kan han gå for over 100 millioner pund, hevder Smith overfor VG.

IMPONERT OVER ØDEGAARD: Alan Smith, her i presserommet på Emirates Stadium søndag. Vis mer

I en lengre tekst på nettstedet Players Tribune har Ødegaard fortalt en historie om et møte med managerlegenden Arsène Wenger.

Franskmannen var sjef for nettopp Arsenal i mange, mange år og forsøkte å hente Ødegaard, men fikk «nei» fra nordmannen da han tidlig i 2015 skulle velge seg en ny klubb etter gjennombruddet i Strømsgodset.

Senere møttes de to da 24-åringen hadde blitt Arsenal-spiller.

«Vi hadde en god prat og han nevnte at han hadde fulgt meg etter at jeg valgte Madrid. Han var ærlig og sa at han på et punkt faktisk var bekymret for meg og hvordan ting gikk. Men nå er han så fornøyd for å se meg i riktig miljø», skrev Ødegaard.

Nordmannen var stolt da kontraktsforlengelsen sist uke var et faktum.

– Her har jeg følt meg hjemme fra dag én. Det var et enkelt valg, uttalte han til Drammens Tidende.

Henry Winter, The Times’ sjefsskribent på fotball, er full av lovord:

– Han representerer klubben på en fantastisk måte. Da han kom til Arsenal snakket jeg med fans som spurte «er han sterk nok mentalt og fysisk»?.

– Du kan ikke være som en sommerfugl i Premier League, men en stor veps. Han har blitt viktig for Arsenal rent psykisk. Han tåler presset og en av de mest populære kapteinene Arsenal har hatt noen gang, sier Winter.