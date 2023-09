Andreassen om frykten: – Man er rett og slett livredd

LILLESTRØM (VG) Cesilie Andreassen (26) var nær å ha et drømmeår på fotballbanen. Så havnet hun i en situasjon der hun trodde hun ville bli en del av en lang rekke med skadeskutte spillere.

UHELDIG: Cesilie Andreassen måtte gå glipp av store deler av årets sesong med Rosenborg, i tillegg til å spolere sjansen for et VM-uttak. Hun har vært langt nede, forteller hun. Vis mer





Publisert: 22.09.2023 08:53

Rosenborg-spiller Cesilie Andreassen fikk nemlig debuten på landslaget i påsken i år, og scoret mot Spania få minutter etter at hun ble byttet inn.

Dermed lå det an til at spilleren skulle ha gode sjanser for å bli tatt ut i en VM-tropp, etter å ha levert godt i siste landslagssamling før uttaket. Den drømmen ble knust av en kneskade som skjedde i en klubbkamp mot LSK helgen etter.

Andreassen var langt nede etter den beskjeden. Hun ville ikke prate med pressen, og det var vondt å leve i uvisshet om hvor omfattende skaden var.

– Det gikk noen dager før jeg visste hva skadeomfanget var. Det er mange korsbåndskader som går, både i Toppserien og i kvinnefotballen internasjonalt. Man er rett og slett livredd, sier Andreassen til VG.

TILBAKE: Cesilie Andreassen er glad for å få anerkjennelse for hennes gode kvaliteter på banen. Nå er hun tilbake på landslaget. Her fra første trening på Lillestrøms treningsfelt. Vis mer

Hun forteller at det var mye tankevirksomhet i de dagene, og det er kanskje ikke så rart:

De to siste årene har over 50 profesjonelle fotballspillere i de seks toppligaene i verden røket korsbåndet. I 2022 var fem av dem på Ballon d’Ors liste over de 20 beste i verden.

– Man tenker jo sitt, og i mitt tilfelle var jeg veldig heldig at det bare var et leddbånd. Jeg er evig glad for det, sier hun.

Andreassen hadde «bare» røket et leddbånd i kneet, og derfor ble rehabiliteringsperioden kortere enn om det hadde vært et korsbånd.

– Det kom noe bra ut av det, selv om man var langt nede, sier hun.

– Nesten litt hell i uhell?

– Ja, veldig hell i uhell. Når det først var noe som skulle skje, så var det bra at det stoppet der, sier hun.

TRIVES: Andreassen forteller om en hyggelig gjeng å være sammen med. Her i aksjon på Lillestrøms treningsfelt. Vis mer

Tekst om ekspert som forteller hvordan frykten for korsbåndskade kan påvirke, etter den massive økningen de siste årene.

Nå er Andreassen skadefri og tilbake på landslaget – klar for å hjelpe det norske landslaget til OL i det som er en nyopprettet Nations League-kvalifisering på kvinnesiden.

– Føles det litt bittersøtt med tanke på at det var et VM-år?

– Nei, jeg tenker ikke så mye på det. Hverdagen er aller viktigst, og jeg gikk glipp av to tredjedeler av en toppseriesesong. Det er egentlig det som svir mest, sier hun.

Heldigvis kom det noe godt ut av det.

– Jeg fikk en kjip skadeperiode, men en fin sommerferie, også. Så det går litt begge veier. Men det er hyggelig å være tilbake her, uansett, sier Andreassen.

Første hinder er Østerrike fredag 22. september. Den spilles klokken 19.00 og du kan følge den i VG Live.