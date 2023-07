Straffedrama da England vant U21-EM – Eskås ga fire røde kort

(England – Spania 1–0) Over åtte minutter på overtid fikk Spania muligheten til å sikre ekstraomganger mot England i EM-finalen for U21-landslag. Midt i dramaet: Den norske dommeren Espen Eskås.





Abel Ruiz gikk i bakken i en duell med Levi Colwill. Eskås dømte ingenting, men ble kalt til skjermen av VAR.

– Det kan jo aldri være straffe, sier Kjetil Rekdal på VG+ Sport sin sending i det Eskås ble kalt bort til skjermen.

Etter en sjekk dømte den norske dommeren straffe.

Da steppet England-keeper James Trafford opp. Han reddet både straffesparket og returen. Dermed går keeperen hele mesterskapet uten å slippe inn mål.

– Det er helt rått å holde nullen hele mesterskapet. Det er så høyt nivå på mange av kampene her. De scorer også mange mål, sier Rekdal.

HEKTISK KAMP: Espen Eskås fikk en travel dag på jobben i EM-finalen mellom Spania og England. Vis mer

Det ble en hektisk kamp for den norske dommeren. Et frispark fra Manchester City-stjerneskuddet Cole Palmer gikk via bakhodet til Curtis Jones og i mål.

Etter scoringen ble det full fyring fra begge lag. Palmer feiret foran den spanske benken etter scoringen.

– Det spørs om han ikke har gjort noe mot den spanske benken. Det er tydelig at det har vært noe tull her, sier Rekdal.

Det endte med at Eskås ga to røde kort. Det ene kortet til Chelsea-legende Ashley Cole på den engelske benken, det andre til Spanias fysiske trener Carlos Rivera.

Etter straffedramaet måtte den norske dommeren frem med det røde kortet igjen. Både Morgan Gibbs White og Antonio Blanco fikk sitt andre gule kort.

– Jeg synes de løste det ganske bra. Det var en småamper kamp med noen situasjoner som de måtte slå ned på, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp om Eskås sin prestasjon.

– Alt i alt synes jeg de lander på beina.

Det var engelskmennene som kom best i gang i finalen. Morgan Gibbs White fikk ballen servert i en meget god posisjon allerede etter seks minutter, men klarte aldri å stokke beina foran mål.

Like før pause traff Levi Colwill stolpen med en heading via bakken.

Spania utlignet like etter pause, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Over i andre omgang var det Spania som kom til mulighetene. Abel Ruiz fikk en gigantisk mulighet etter snaue 70 minutter, men headingen til spissen gikk akkurat på feil side av stolpen.

Få minutter før slutt fikk England en enorm mulighet til å sette spikeren i kisten, men Arnau Tenas reddet Noni Maduekes forsøk på briljant vis med en sliktakling på streken.

Trafford sin strafferedning langt inne på overtid sikret England sitt første U21-EM-trofé på 39 år.