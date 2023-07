Mount klar for United: – Alle kan se at klubben har tatt store steg

Manchester United har sikret seg Chelsea-stjernen Mason Mount (24).

BLIR UNITED-SPILLER: Mason Mount har spilt sin siste kamp i Chelsea-drakten. Vis mer





I 12-tiden onsdag kom den endelig bekreftelsen på at Mount har signert kontrakt til juni 2028, med opsjon på ett år til.

– Det er aldri enkelt å forlate klubben du vokste opp i, men Manchester United er en spennende utfordring i den neste fasen av karrieren min, sier den 24 år gamle midtbanespilleren.

– Alle kan se at klubben har tatt store steg under Erik ten Hag. Etter et møte med manageren der vi diskuterte hans planer kunne jeg kke vært mer spent før sesongen som kommer.

Mount legger til at han er svært ambisiøs og kommer for å vinne trofeer med United.

Tirsdag kveld la den engelske landslagsspilleren ut en video på sin egen Instagram-profil, der han tok farvel med barndomsklubben Chelsea.

Onsdag er den ventede overgangen til Manchester United så godt som klar. På Twitter har klubben publisert en video av at Mount tar på seg United-drakten, mens de på egne hjemmesider skriver at en overgang vil offentliggjøres snart.

«Ikke gå noe sted. Vår første signering for sommeren er veldig nær å bli offentliggjort», skriver klubben.

– Med alle ryktene de siste seks månedene tatt i betraktning kommer dette kanskje ikke som en overraskelse, åpnet Mount tirsdagens avskjedsvideo med.

– Det er ikke lett å fortelle at jeg har besluttet å forlate Chelsea. Jeg føler dere fortjener mer enn en skriftlig uttalelse, så jeg vil fortelle alle hvor takknemlig jeg er for støtten de siste 18 årene, fortsatte han.