Moe raste mot VAR da Saltnes reddet Bodø/Glimt igjen: – Jeg er drittlei

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Molde 2–2) Ulrik Saltnes (30) reddet Bodø/Glimt på overtid igjen. Molde-trener Erling Moe (52) forsto lite da keeper Jacob Karlstrøm (26) ble utvist tidlig i toppkampen.





02.07.2023 21:16 Oppdatert 02.07.2023 22:26

Etter 17 minutters spill ble Nino Zugelj spilt alene gjennom med keeper Jakob Karlstrøm, som forlot 16-meteren. Like utenfor feltet spratt ballen via kneet opp i armen til målvakten idet Glimt-angriperen forsøkte å lobbe inn det første målet.

– Jeg synes det er knallhardt med rødt kort, kommenterte TV 2s Morten Langli da Karlstrøm tok den lange veien inn i spillertunnelen.

Ifølge Molde-trener Erling Moes tolkning av regelverket skal ikke hands straffes dersom ballen går via en annen kroppsdel og i armen.

– Jeg har vel sagt det et par ganger nå. Jeg er drittlei av å diskutere dommeravgjørelser. Vi har møter med dem i forsvant av sesongen. Vi blir forklart hvordan de ser på det i vanskelige situasjoner - spesielt med hands. Nå har de på en merkelig måte endret på regelverket, sier Moe til VG.

– Jeg har vært positiv til VAR, men jeg håpet virkelig at vi kunne se en positiv innvirkning. Ut ifra reglementet er det ikke hands når den går via en annen kroppsdel og i hånda. Sånn er det, fortsetter han.

– Er du mer skeptisk til VAR i Eliteserien enn tidligere?

– Jeg begynner å få betenkeligheter. Det er altfor mye at vi diskuterer dommere selv med VAR, og vi gjør det i mye større grad enn tidligere. Vi har enkeltindivider i denne ligaen som hadde fortjent mer oppmerksomhet enn dommerne. Akkurat nå er det de som er rockestjernene, svarer Molde-treneren.

Du kan se situasjonen hvor Karlstrøm blir utvist øverst i saken.

KRITISK: Erling Moe sier han «begynner å få betenkeligheter» mot VAR etter nok en kamp med en omdiskutert dommeravgjørelse.

Hoveddommer Kristoffer Hagenes forklarer avgjørelsen overfor VG. Han hevder Erling Moe har misforstått, og forklarer at unntaket - når ballen går i armen via en annen kroppsdel - hovedsakelig går ut på når en forsvarsspiller klarerer.

– Det står i regelverket på fotball.no at dersom ballen treffer egen kroppsdel og går ut i arm, så skal det ikke være hands. Det handler mer om når en forsvarsspiller klarerer ut eller header i sin egen arm. I mitt hode handler dette om en misforståelse. Her hopper keeperen ut og gjør seg større, og for oss er dette «clear and obvious», sier Hagenes til VG.

Dommeren forteller at han også har vært i kontakt med Molde-treneren etter kampslutt.

– Jeg har hatt en samtale med Erling og forklart hvordan det er. Samtidig har jeg fått innspill om at det som står på nettsiden kanskje må klargjøres mer med tanke på det med at når en forsvarsspiller klarerer ut, så er det den linjen om at det ikke er hands når den går via egen fot og i arm.

Ulrik Saltnes hadde ikke vært å banen siden november i fjor da han kom inn og sendte Glimt til kvartfinale i cupen på overtid mot Tromsø tidligere denne uken. Mot Molde kom han inn igjen, og reddet serielederne atter en gang.

På overtid satte 30-åringen inn 2–2 mot Molde, etter å ha stanget og jaget gjennom hele andre omgang. Ballinnehavet forteller det meste om kampbildet:

Bodø/Glimt hadde ballen i 79 prosent av spillet. Det er det høyeste i en eliteseriekamp siden Stabæk mot Sogndal i 2017 (80–20).

– Det er ganske lett å se hvor det går galt. De straffer oss nådeløst på kontringer, sier Saltnes til TV 2.

For til tross for at Glimt-kapteinen reddet det ene poenget, fikk vertene et ypperlig utgangspunkt tidlig i kampen da Molde ble én mann mindre.

SA TYDELIG IFRA: Amahl Pellegrino sa tydelig ifra til dommeren om hvor han mente ballen traff Jacob Karlstrøm. Etter en VAR-sjekk var dommer Kristoffer Hagenes enig og viste ut keeperen.

De fleste med blått hjerte tenkte nok at det kom til å bli tungt for Molde da Karlstrøm ble utvist etter et drøyt kvarters spill.

Tungt ble det, men anført av Oliver Petersen og Ola Brynhildsen kjempet Molde tappert.

Rett etter at Karlstrøm tuslet i garderoben, sendte Brynhildsen Molde foran med en fin avslutning på et lekkert innlegg fra Martin Linnes

Den brennhete spissen var ikke ferdig med det. For ti minutter senere ble Brynhildsen sendt i bakrom. Fra midtbanen med Brede Moe i ryggen var han iskald alene med keeper. Hans syvende scoring på de siste fem Eliteserie-kampene.

Men Bodø/Glimt ga seg ikke. Først reduserte Faris Pemi Moubagna. Deretter dukket kaptein Ulrik Saltnes opp.

To minutter på overtid dukket Saltnes opp og banket inn utligningen.

BRENNHET: Ola Brynhildsen var et angrep alene mot Bodø/Glimt, og scoret to mål.

– Vi fikk en gavepakke så vi tenkte å gi en tilbake. Dette er faktisk katastrofe, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2 i pausen om lagets prestasjon i den første omgangen.

Knutsens knallharde ord så ut til å hjelpe hjemmelaget, for Bodø/Glimt gikk ut i hundre, og skapte to store sjanser. Oliver Petersen, som erstattet Karlstrøm i mål, stoppet imidlertid Moumbagna med to strålende redninger.

Enda bedre var redningen hans på headingen fra Zugelj ti minutter ut i den andre omgangen. Avslutningen fra kort hold reddet Petersen i stolpen og ut.

Få minutter senere var Moumbagna frempå igjen, men igjen var Petersen på avslutningen med en flott redning.

På det fjerde lyktes det for Glimt-spissen. Et innlegg fra midtsopper Odin Bjørtuft løftet ballen inn i feltet. Der var Moumbagna sikker med hodet og reduserte.