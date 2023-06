Gündogan klar for Barcelona – hyller Haaland i avskjedsbrev

Manchester City-kaptein Ilkay Gündogan bytter beite. Tyskeren går til den spanske storklubben Barcelona.

FARVEL: Ilkay Gündogan hyller Erling Braut Haaland i et avskjedsbrev.

26.06.2023 10:00 Oppdatert 26.06.2023 10:51

Det annonserer både Manchester City og Barcelona på sine hjemmesider.

Gündogan, som er fersk «The Treble»-vinner med Manchester City, forlater klubben etter syv år.

– For meg har det vært et privilegium og en ære å få være en del av Manchester City de siste syv årene. Manchester City har vært mitt hjem, og jeg har følt meg som en del av en stor familie her, sier Gündogan i annonseringen på Citys hjemmeside.

«Dagen i dag er bittersøt. Avskjed er aldri lett, men det er enda vanskeligere med dette laget», skriver Gündogan i et avskjedsbrev på The Players Tribune, der han reflekterer rundt tiden i City.

Tyskeren har nettopp lagt bak seg den beste sesongen i Manchester Citys historie, og i brevet takker han lagkameratene – blant dem Erling Braut Haaland:

«Så har du Erling Haaland. Ærlig talt visste jeg ikke hva jeg kunne forvente da han kom hit. Du ser målene og all oppmerksomheten han fikk i Dortmund, og du lurer på om han vil passe inn i gruppen. Men da jeg ble kjent med ham, ble jeg så overrasket over hvor talentfull han var og likevel hadde viljen til å bli enda bedre hver eneste dag».

«Han er aldri fornøyd. Jeg føler at det ikke finnes noen grenser for ham. Messi og Ronaldo er de eneste sammenligningene for nivået han kan nå».

Den tyske midtbanespillerens kontrakt med City går ut 30. juni. Dermed går han gratis til Barcelona og har signert en kontrakt som strekker seg til juni 2025 – med opsjon på ytterligere ett år. Inkludert i kontrakten er en utkjøpsklausul på 4,7 milliarder kroner.

Manchester City-sjef, Pep Guardiola, sa for én uke siden at de ønsket å beholde tyskeren, men etter spekulasjoner i lang tid går turen nå til den katalanske hovedstaden.

– Først og fremst ønsker jeg å takke Pep. Det å ha fått muligheten til å spille under ham og lære av ham i så lang tid er noe jeg aldri vil glemme, sier Gündogan.

– Jeg vil alltid bære City i hjertet mitt. Én gang blå, alltid blå, avslutter han.

32-åringen kom fra Borussia Dortmund i 2016 og scoret 60 mål på 304 kamper for de lyseblå. I løpet av de syv årene har han vunnet 14 trofeer med klubben, og denne sesongen løftet han tre av dem – Premier League, Champions League og FA-cupen.