Gündogan til Barcelona

Manchester City-kaptein Ilkay Gündogan er klar for den spanske storklubben Barcelona.

Det annonserer både Manchester City og Barcelona på sine hjemmesider.

Gündogan, som er fersk «The Treble»-vinner med Manchester City, forlater klubben etter syv år.

– For meg har det vært et privilegium og en ære å få være en del av Manchester City de siste syv årene. Manchester City har vært mitt hjem, og jeg har følt meg som en del av en stor familie her, sier Gündogan i annonseringen på Citys hjemmeside.

Den tyske midtbanespillerens kontrakt med City går ut 30. juni. Dermed går han gratis til Barcelona og har signert en kontrakt som strekker seg til juni 2025 - med opsjon på ytterligere ett år. Inkludert i kontrakten er en utkjøpsklausul på 4,7 milliarder kroner.

32-åringen kom fra Borussia Dortmund i 2016 og scoret 60 mål på 304 kamper for de lyseblå. Denne sesongen løftet han tre trofeer med klubben – Premier League, Champions League og FA-cupen.