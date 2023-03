Det engelske fotballforbundet oppretter sak mot Mitrovic og Silva

Det engelske fotballforbundet (FA) oppretter sak mot Fulhams Aleksandar Mitrovic og trener Marco Silva etter koket på Old Trafford søndag.

20.03.2023 21:36 Oppdatert 20.03.2023 21:49

På stillingen 1–0 til Fulham mot Manchester United i kvartfinalen i FA-cupen søndag, ble Fulham-angriper Willian utvist for å handse ved målstreken.

Dommeren ble sendt til videoskjermen på sidelinjen for å se hendelsen om igjen. Da kastet Marco Silva en vannflaske i retning en fra dommerteamet – som endte i et rødt kort til hovedtreneren.

Like etter kokte det over for Mitrovic også, som kjeftet og dyttet på dommeren. Det ville ikke dommer Chris Kavanagh ha noe av, som også viste ut serberen.

Dermed var tre fra Fulham-leiren utvist i samme situasjon.

Mandag bekrefter FA at det har blitt opprettet sak mot Mitrovic og Silva.

Førstnevnte har vist upassende oppførsel og opptrådt voldelig, ifølge forbundet, mens Silva er anklaget for å ha opptrådt upassende mot kamplederne.