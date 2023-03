Landslagsbråket i Sverige: Begge ber om unnskyldning

Sveriges landslagssjef Janne Andersson og Viaplay-ekspert Bojan Djordjic har snakket ut etter bråket. Nå har de snakket ut og begge ber om unnskyldning.

29.03.2023 17:09 Oppdatert 29.03.2023 17:21

Det skriver Aftonbladet onsdag ettermiddag.

– Det ble en lang, dyp og fin samtale hvor vi landet på å be om unnskyldning og forståelse begge to. Det som skjedde mellom oss er nå ferdigsnakket, sier Djordjic skriver Aftonbladet.

Det var etter landskampen mellom Sverige og Aserbajdsjan at de to barket sammen. Sverige vant 5–0:

– Fy faen, så dårlig. Takk for i dag. Vi ses en annen dag, sa Andersson etter praten med Djordjic i TV-studio og forlot stedet.

Djordjic er en svenske født i Serbia. Det ble et poeng etter mandagens kamp.

– Du snakker mye nå. Du blir aggressiv. Hvorfor? Hvem skal jeg ellers representere. Hvilket land ellers? Serbia, vil du si det? Er det dét du forsøker å si? Jeg representerer deg like mye som alle andre. Dette svaret kommer jeg ikke til å glemme, det er dårlig, sa Djordjic da.

– Beklager om han tolket det rasistisk. Jeg ber veldig mye om unnskyldning om han oppfattet det sånn, men jeg er ikke sånn. Jeg kan forstå at med hans bakgrunn at han tolker det på den måten, sa Andersson.

Det rant over for den svenske landslagssjefen, da han mente at ekspert Djordjic ikke var fornøyd.

– Vi vinner 5–0, så står du her og gnåler, raste Andersson.

Djordjic krevde en unnskyldning etter bråket. Det svenske fotballforbundet kalte inn til hastepressekonferanse, hvor landslagssjefen beklaget.