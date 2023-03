Sørloth ser positivt på Haaland-fravær – merker en endring hos seg selv

BATUMI (VG) Alexander Sørloth (27) liker presset han må takle når angrepsmakker Erling Braut Haaland (22) ikke spiller.

I SENTRUM: Alexander Sørloth får en viktig oppgave i fraværet av Erling Braut Haaland.









27.03.2023 15:41 Oppdatert 27.03.2023 17:09

De fotballgale georgierne fylte nesten hele pressesalen på Adjarabet Arena dagen før den svært viktige EM-kvalifiseringskampen.

Det var hverken Erling Braut Haaland eller det norske landslaget som lokket, ifølge de lokale journalistene var det slik også før Mongolia-kampen, men det første spørsmålet om kampen dreide seg likevel om at Premier Leagues toppscorer ikke er med.

– Når du mister en av verdens beste, er det et stort tap. Han er viktig for oss og scorer mye mål for oss. Vi må jobbe som en enhet. Noen ganger kan man bli for avhengige av store spillere, men vi har ikke det valget nå, sier Sørloth på mandagens pressekonferanse i Georgia.

forrige





fullskjerm neste SER FREMOVER: Alexander Sørloth har lagt Spania-kampen bak seg og går inn i Georgia-kampen proppfull av selvtillit. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG spør om hvordan han personlig forholder seg tomrommet som oppstår.

– Jeg lever fint med det. Jeg liker å ha press og forventninger på meg. Når jeg ikke har det, er det egentlig kjedelig – du føler deg ikke så viktig for laget. Kunsten er å stenge ut alt rundt.

Tirsdag kveld spiller Norge en tøff bortekamp i den georgiske kystbyen Batumi, hvor de møter et lag som ikke har sluppet inn mål på sine fire siste landskamper av betydning.

Fakta Georgias seks siste kamper på hjemmebane 6–1 mot Mongolia (25. mars, privatlandskamp)

2–0 mot Nord-Makedonia (23. september 2022, Nations League)

0–0 mot Bulgaria (12. juni 2022, Nations League)

4–0 mot Gibraltar (2. juni 2022, Nations League)

1–0 mot Uzbekistan (15. november 2021, privatlandskamp)

2–0 mot Sverige (11. november 2021, VM-kvalifisering) Vis mer

Sørloth startet på topp for Norge i 0–3-tapet for Spania lørdag og misbrukte blant annet en stor sjanse i andre omgang på stillingen 0–1.

– Hadde jeg satt volleyen i krysset slik jeg skulle, hadde det vært et annet spørsmål. Jeg er glad for å ha fått den ballasten som gjør at jeg lettere kommer videre fra sånne ting, sier han om denne situasjonen:

forrige







fullskjerm neste Alexander Sørloth kunne blitt helten for Norge. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Trønderen starter etter alt å dømme som toppspiss igjen i bortekampen mot Georgia tirsdag, hvor det er meldt 25 grader og strålende sol i det som er en av Svartehavets store sommerbyer.

Landslagssjef Ståle Solbakken påpeker at Sørloth er en viktig spiller på landslaget – uavhengig om Haaland er tilgjengelig eller ikke.

– «Alex» har spilt nesten alle kamper under meg og vært en viktig brikke. Han har hatt en klubbhverdag, frem til nå, der han skulle kjempe for sin posisjon i laget. Jeg er veldig fornøyd med kampen mot Spania, den hadde vært perfekt om han hadde bredsidet den inn i sluttminuttene, sier Solbakken.

– Det er jævlig synd at det blir 3-0 i en kamp vi kan ta med oss poeng fra, hvis du ser på sjansestatistikken og spillet. Vi er nødt til å se bak resultatet, og det er veldig mye positivt å ta med seg fra den kampen.

Til tross for 0–3 og gigantsjansen som spissen misbrukte i Spania, forteller Sørloth om god selvtillit.

– Selvtilliten er veldig god for tiden. Jeg er etablert i en av verdens beste ligaer, scorer mål og spiller for et av de beste lagene. Jeg føler meg alltid bra på landslaget, sier Sørloth - og trekker frem tryggheten han får i laget.

– Det handler mer om at jeg klarer å se det større bildet. Da jeg misset på sjanser før i karrieren, følte jeg nærmest at livet var over. Jeg gravde meg ned og jeg kunne bruke tre-fire dager på å kommer meg over en sånn bom, det spant bare i hodet, sier Sørloth om ballasten han tidligere trekker frem, utdyper han.

Kampen mot Georgia starter 18:00 norsk tid tirsdag. Få full oversikt over alle landskamper denne uken i VGs sportskalender.