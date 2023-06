Pellegrino med Solbakken-stikk etter to nye mål: – Han har dugg på øya

(Bodø/Glimt – HamKam 3–0) I et skikkelig ruskete Bodø-vær slet Glimt lenge hjemme mot HamKam. Men så dukket Eliteseriens toppscorer opp. Etter kampen sendte han et stikk retning Ståle Solbakken.

TOPPSCORER: Amahl Pellegrino fortsetter å bøtte inn scoringer i Eliteserien. Vis mer

Amahl Pellegrino ble den store helten for Bodø/Glimt med to nye scoringer mot HamKam. Det var hans 11. og 12. scoring for sesongen.

Toppscoreren ble ikke tatt ut til landskampene mot Skottland og Kypros, og sendte et stikk i retning Ståle Solbakken.

– Han har litt dugg på øya, men jeg får ikke gjort noe med det, sier Pellegrino med et glimt i øyet til TV 2 etter kampen.

– Er du skuffet over å ikke bli tatt ut?

– Det tror jeg sier seg selv.

Han sier han er veldig takknemlig for støtten han har fått fra det norske folk etter vrakingen.

– Jeg setter pris for all kjærligheten jeg har fått fra omtrent alle lag i Norge føles det ut som. Det viser at jeg har gjort noe riktig, og føler jeg har noe å komme med, sier Pellegrino.

SENDER STIKK: Amahl Pellegrino scoret to nye mål mot HamKam. Etter kampen sendte han et stikk i retning Ståle Solbakken. Her feirer han 2–0-scoringen sammen med Albert Grønbæk.

Han er også tatt ut i landslagstroppen til Tanzania. Han har ikke bestemt seg for om han skal takke ja til den invitasjonen, men en avgjørelse nærmer seg.

– Jeg må snakke med trenerne og ta en beslutning i løpet av dagen, sier Pellegrino til kanalen.

I en tekstmelding til VG ønsker ikke Solbakken å kommentere utspillet til Pellegrino, men han tar det hele med godt humør. På pressekonferansen etter landslagsuttaket på tirsdag ble Solbakken direkte konfrontert med hvorfor Pellegrino ikke ble tatt ut.

– Vi tar ut den troppen vi mener vi er best. Vi har god dialog og ser mye Eliteserien, kanskje for mye, sa Solbakken da.

Det var forventet overkjøring i Nord, da Bodø/Glimt tok imot ligaens dårligste forsvar. Men HamKam sto lenge veldig godt imot den suverene serielederen.

Det var faktisk HamKam som skapte kampens største mulighet i første omgang. Vegard Kongsro fikk en enorm mulighet fra syv-åtte meter etter en dødball, men den tidligere Glimt-stopperen skled ballen utenfor.

Etter det, så handlet det meste om hjemmelaget og Amahl Pellegrino.

Først brant hanen enorm mulighet fra fire meter. Faris Moumbagna headet ballen perfekt ned i føttene på Pellegrino, som på utrolig vis satte ballen i tverrliggeren.

Men så viste Eliteseriens toppscorer hvorfor han er nettopp det. Etter drøye timen var han først fremme på en retur etter et tungt langskudd fra Patrick Berg, og satte enkelt ballen i det tomme mål.

Så viste Pellegrino prov på sin eminente teknikk. Et nydelig mottak opp i lufta og vending sendte HamKam-forsvaret i pølsebua. På lekkert vis styrte Glimts nummer 10 inn kampens andre scoring.

Snaue ti minutter før slutt viste også Hugo Vetlesen seg frem på ypperste vis. Fra 17 meter bøyde midtbaneeleganten ballen lekkert i motsatt kryss med høyrefoten, og fastsatte resultatet til 3–0.

KREMMERHUS: Hugo Vetlesen scoret et vakkert langskudd mot HamKam.

Ruskeværet satte sitt preg på kampen. Det både regnet og blåste veldig i Bodø. HamKam la seg veldig lavt og spilte i motvind i den første omgangen. Det så man veldig godt på utspillene til Marcus Sandberg. De stoppet i den tunge motvinden, og ofte gikk ikke ballen over midtstreken engang.

Etter snaue 20 minutter skapte hjemmelaget kampens første mulighet. Odin Bjørtuft var sterkest i lufta på et hjørnespark, men fikk ikke nok klem i headingen fra 6–7 meter.

Et par minutter senere var Moumbagna frempå med pannebrasken, men den headingen snek seg utenfor stolpen. Samme mann var veldig nære å sende Bodø/Glimt i føringen, men avslutningen var av det puslete slaget.

TOPPSCORER-GLIS: Amahl Pellegrino scoret to og senket HamKam. Her feirer han sin første scoring med Patrick Berg.

Rett før pause var Glimt nære flere ganger, men den famøse sistepasningen og avslutningene manglet for de suverene serielederne.

HamKam fortsatte å frustrere Bodø/glimt i den andre omgangen. Henrik Udahl fikk omgangens første mulighet, men skuddet strøk utsiden av stolpen. Rett etterpå testet Patrick Berg skuddfoten, men det hang Sandberg med på.

Glimt befester sin posisjon i toppen av tabellen, mens HamKam fortsatt har ligaens dårligste forsvar og ligger nest sist.