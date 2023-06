Flere nøkkelspillere ute fra Norges G19-tropp

ULLEVAAL STADION (VG) Stjerneskuddene Andreas Schjelderup (19), Isak Hansen-Aarøen (18) og flere andre nøkkelspillere på G19-landslaget får ikke bli med i Norges EM-tropp.

UTE AV TROPPEN: Det norske supertalentet Andreas Schjelderup er blant nøkkelspillerne som ikke blir med i Norges G19-tropp til EM denne sommeren.





14.06.2023 14:05 Oppdatert 14.06.2023 14:51

Hverken Benfica-stjerneskuddet Andreas Schjelderup, Club Brügges lynving Antonio Nusa eller Vålerenga-talentene Magnus Bech Riisnæs og Jacob Dicko Eng er med i Norges EM-tropp.

Norge-kaptein Isak Hansen-Aarøen er heller ikke med i troppen. Torsdag skrev United.no at 18-åringen ikke tillates å delta i mesterskapet. Stortalentet er trolig tiltenkt en rolle i Manchester Uniteds preseason-turné, hevder supporterklubben.

G19-landslagets EM-tropp ble offentliggjort fredag ettermiddag, og der bekreftes fraværene.

– Det klubben som har siste ord, men dialogen har vært bla med alle klubbene. Vi forstår hele bildet - alle partene. Ja, jeg vet at det er noen spillere som presterte på et veldig bra nivå, men vi slo England uten de tre spillerne som det skrives mest om, svarer G19-trener Luis Pimenta på spørsmål om stjernenes fravær.

Norges første kamp i G19-EM er mot Hellas 4. juli, og sendes blant annet på VGTV.

FÅR IKKE VÆRE MED: Manchester United-talentet Isak Hansen-Aarøen nektes å bli med i Norges G19-tropp.

– Det er synd for de som ikke får reise, det må jeg få lov til å si. Det er komplisert hvorfor det er sånn, men hvis man tar spillerne først, så er det fantastisk å få lov til å oppleve et G19-sluttspill, sier tidligere landslagskaptein og nåværende spilleransvarlig i NFF, Brede Hangeland.

– Sånn er fotball, men det gir andre spillere en sjanse. Heldigvis har vi ikke bare 20 å velge mellom, og det er veldig bra. Vi er fortsatt ikke Frankrike som har en bruttotropp med 100 spillere, men vi har kommet til et mye bedre sted med tanke på bredden på troppen, sier Pimenta til VG.

G19-SJEF: Luis Pimenta etter EM-uttaket onsdag.

Antonio Nusa ble tidenes yngste nordmann i Champions League i fjor høst, og scoret også i den europesike debuten. Han har startet åtte kamper for Club Brügges A-lag, står med 25 kamper totalt for Ronny Deilas nye klubb.

Andreas Schjelderup har også fått Champions League-debuten for Benfica, men har kun fått to innhopp for den portugisiske gigantklubben. Også Schjelderup er sterkt ønsket i Benficas sesongoppkjøring.

Magnus Bech Riisnæs har spilt seg til en sentral rolle på Vålerengas A-lag, og har startet de siste fire av fem eliteseriekampene for Oslo-klubben. Jacob Dicko Eng har på sin side vært mye inn og ut av VIFs startellever siden debuten i 2021.

Heller ikke Odds Dennis Gjengaar, som har startet ti av elleve kamper i Eliteserien denne sesongen, er heller ikke med i troppen:

Fakta Norges tropp til G19-EM Keepere:

Magnus Rugland Ree, Viking

Viktor Engh, Lyn

Peder Hoel Lervik, Molde FK

Forsvar:

Vetle Walle Egeli, Sandefjord

Dylan Ryan Murugesapillai, Træff (utlån fra Lillestrøm)

Aleksander Andresen, Stabæk

Daniel Bassi, Tromsø

Nikolai Hopland, Aalesund

Vegard Solheim, FK Haugesund

Simen Haram, Aalesund

Rasmus Holten, Brann

Midtbane:

Alwande Roaldsøy, Atalanta

Isak Tomar Hjorteseth, Brann

Niklas Ødegård, Molde

Syver Aas, Skeid (utlån fra Odd)

Oliver Braude, Heerenveen

Angrep:

Niklas Wassberg, Brann

Oskar Sivertsen, Kristiansund

Henrik Skogvold, Lillestrøm

Erik Flataker, Sogndal

Benjamin Faraas, HamKam Vis mer

– Hvis Benfica nekter, er det vel for at han (Schjelderup) skal bli med i pre-season. Vålerenga slipper spillere til U21, da er det kanskje vanskelig å slippe de under. Men når Norge først kommer til sluttspill, så er det jo ergerlig at man ikke kan velge fra en litt høyere hylle, sa A-landslagssjef Ståle Solbakken tidligere onsdag.

Norge er i gruppe med Hellas, Island og Spania i G19-EM.