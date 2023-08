Kjetil Siem ny styreleder i Vålerenga: – Trøim ønsket å tre tilbake

Kjetil Siem (62) er ny styreleder i Vålerenga Fotball AS. Han vender tilbake til et Vålerenga som sliter både på og utenfor banen.

ANSETTES: Kjetil Siem blir ny styreleder i Vålerenga Fotball AS:

Det er 18 år siden Siem forlot stillingen som daglig leder i Vålerenga daglig leder i VålerengaI tillegg til å tidligere ha vært direktør i FIFA, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF) og administrerende direktør i Norsk Toppfotball AS, var Siem daglig leder i Vålerenga Fotball AS fra 2001 til 2005. – i 2005. Nå gjør 62-åringen altså comeback, denne gang som styreleder.

Han kommer til en klubb i krise. Bannere i protest mot daglig leder Erik Espeseth har preget overskriftene den siste tiden.

Siem forklarer at supporterkritikken mot Espeseth og protestene ikke har rot i ansettelsen.

– Jeg opplever ikke det. Da han (Tor Olav Trøim) tok kontakt var ikke det tema i det hele tatt. Det handlet om langsiktighet og et ønske om å få til ting, sier Siem til VG.

Næringslivsleder Tor Olav Trøim eier investorselskapet Magni Sports AS, som igjen eier Vålerenga Fotball AS.

Siem får i oppdrag å følge opp Trøim-selskapets investering i virksomheten Vålerenga.

– Trøim ønsket å tre tilbake og overlate dette til andre, og til noen han kan stole på at gjør best mulig jobb for Vålerenga. Det var et uttrykt ønske fra ham, og et veldig fokus på det beste Vålerenga, understreker Siem.

– Når ble det opprettet konkret kontakt?

– Bare noen uker siden. Vi snakker ikke om en måned.

LANG BAKGRUNN: Kjetil Siem har tidligere hatt toppstillinger i FIFA, Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Vålerenga.

I tillegg til bråk utenfor banen, stormer det også på banen. Klubben ligger nest nederst på tabellen og har bare tatt tre av 15 mulige seire.

I juni ble hovedtrener Dag-Eilev Fagermo sparket. Han ble erstattet av Geir Bakke som kom fra erkerival Lillestrøm i juli. Kommende styreleder Siem er fullt klar over tilstanden til klubben:

– Det er en av tingene vi må analysere, og som vi må ha som utgangspunkt. Hva som er det beste for Vålerenga på og utenfor banen.

– Alt henger sammen rundt et felles ønske: Å vinne fotballkamper. Sammen med styret skal vi ta avgjørelser for å få klubben i riktig retning. Tanken er å være aktiv i håp om å styrke klubben, forteller Siem før han avslutter:

– Så få vi se om vi klarer å knekke koden i forhold til å samle krefter og dra i samme retning. Det var en utfordring sist jeg var her. Det var litt sprikende, men vi lyktes med å samle kreftene den gang.

Vålerenga Fotball AS, som Siem blir styreleder i, har ansvar for det kommersielle i klubben og samarbeider tett med Vålerenga Fotball Elite, som har ansvar for det sportslige.

