Ødegaards kriserekke fortsatte: Kvalikspøkelset gir ikke slipp på Sandefjord

(Aalesund – Sandefjord 1–0) Hans Erik Ødegaards menn trengte en opptur borte mot Aalesund. I stedet ble det nok en tung høstkveld.

10 minutter siden

Saken oppdateres!

Ikke siden onsdag 27. juli hjemme mot Kristiansund har Sandefjord vunnet en kamp i Eliteserien.

Nesten tre måneder senere, før oppgjøret mot Aalesund, sto klubben med åtte tap og tre uavgjort på elleve kamper. Etter søndagens kamp er rekken ni tap og tre uavgjort på 12 kamper.

– Det er utrolig kjedelig. Det er tøft, og det er vanskelig. Det var et slag i trynet. sier Sandefjords Mohamed Ofkir om Aalesunds scoring til Discovery+.

For på Colorline Stadion var det hjemmelaget som trakk det lengste strået. Etter nærmere 75. blodfattige minutter kunne de oransjekledde juble da innbytter Gilbert Koomson gjorde alt selv og banket inn kampens eneste mål.

Dermed må trenerduoen Ødegaard og Andreas Tegström, som kun for få uker siden forleng kontrakten med Sandefjord, konstatere at de fortsatt er på kvalikplass, og at de ikke gjorde noe fremskritt på å komme seg bort fra plassen søndag.

– Vi er ikke fornøyd med kvalik, vi vil klare å holde oss. Vi får ta en kamp av gangen, sier Ofkir til Discovery+.

Opp til HamKam, som spilte uavgjort mot Strømsgodset lørdag, er det fem poeng. Ned til Kristiansund på direkte nedrykksplass er det også fem poeng.

Samtidig som den sørgelige rekken fortsatte for gjestene, vartet Aalesund opp med sin fjerde strake kamp uten tap, og sin tredje strake kamp uten å slippe inn mål.