Benfica og Aursnes vant målfest mot Juventus – videre i Champions League

(Benfica – Juventus 4–3) Fredrik Aursnes (26) har spilt seg fast inn i Benfica-laget og vært med på store triumfer mot Porto og Juventus på få dager.

RØFT: Fredrik Aursnes i en tøff duell med Manuel Locatelli, mens Adrien Rabiot ser på.

25. okt. 2022 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Han har spilt stabilt godt siste perioden i en litt uvant posisjon, men den har han utført på en fin måte med stor plasserings-trygghet og et sikkert pasningsspill. Han får spille - og på et lag med skikkelig vind i seilene, skriver landslagstrener Ståle Solbakken i en SMS til VG.

Aursnes spilte hele kampen som venstrekant i 4–3-seieren over Juventus. Den tidligere Molde-spilleren var med å vinne straffesparket som førte til 2–1-ledelse, etter at Juventus’ Juan Cuadrado handset i duell med nordmannen. Det var Joao Mario som satte straffen.

Fakta Alle CL-resultater, tirsdag Gruppe H: Benfica (Portugal) – Juventus (Italia) 4-3 (3-1) Mål: 1-0 António Silva (17), 1-1 Moise Kean (21), 2-1 João Mário (str. 28), 3-1 Rafa Silva (35), 4-1 Silva (50), 4-2 Arkadiusz Milik (77), 4-3 Weston McKennie (79). Fredrik Aursnes spilte hele kampen for Benfica. Paris Saint-Germain (Frankrike) – Maccabi Haifa (Israel) 7-2 (4-1) Mål: 1-0 Lionel Messi (19), 2-0 Kylian Mbappé (32), 3-0 Neymar (35), 3-1 Abdoulaye Seck (38), 4-1 Messi (45), 4-2 Seck (51), 5-2 Mbappé (64), 6-2 Sean Goldberg (selvmål 67), 7-2 Carlos Soler (84). Gruppe E: Dinamo Zagreb (Kroatia) – Milan (Italia) 0-4 (0-1) Mål: 0-1 Matteo Gabbia (39), 0-2 Rafael Leão (49), 0-3 Olivier Giroud (str. 59), 0-4 Robert Ljubicic (selvmål 69). Salzburg (Østerrike) – Chelsea (England) 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Mateo Kovacic (22), 1-1 Junior Adamu (48), 1-2 Kai Havertz (63). Gruppe F: Leipzig (Tyskland) – Real Madrid (Spania) 3-2 (2-1) Mål: 1-0 Josko Gvardiol (12), 2-0 Christopher Nkunku (17), 2-1 Vinícius Júnior (43), 3-1 Timo Werner (80), 3-2 Rodrygo (str. 90). Celtic (Skottland) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina) 1-1 (1-0) Gruppe G: Borussia Dortmund (Tyskland) – Manchester City (England) 0-0 Erling Braut Haaland spilte 45 minutter for City. Sevilla (Spania) – FC København (Danmark) 3-0 (0-0) Mål: 1-0 Youssef En-Nesyri (61), 2-0 Isco (88), 3-0 Gonzalo Montiel (90). Rødt kort: Davit Khocholava (90), FC København. Vis mer

Den portugisiske Abola-journalisten Luís Simões gir Fredrik Aursnes 7 av 10 poeng på børsen.

– Tomålsscorer Rafa Silva var banens bestemann, og kombinasjonene mellom han og Aursnes var veldig bra. En glitrende kamp av nordmannen, sier Luís Simões.

– Hva tenker om Aursnes' spill for Benfica i høst?

– Han har vært en av de beste. Han er veldig viktig i den offensive delen, ofte sammen med Rafa Silva.

FESTFOTBALL: I perioder herjet Benfica med Juventus, før avslutningen ble spennende.

– Selv Roger Schmidt (Benfica-trener) vil bli overrasket over Aursnes sin prestasjon som venstrekant. Han presser, angriper rom og vet hvordan han skal holde i ballen og kombinere. Det er ikke kreativt, men det gir alle garantier, skriver Tomás da Cunha, kommentator for TV-kanalen Eleven Sports i Portugal, på Twitter.

Antonio Silva sendte Benfica foran tidlig, før Moise Kean utlignet kort tid etterpå. I midtperioden av kampen herjet Benfica med den italienske storheten, som måtte vinne for å ha noe som helst sjanse på å gå videre i Champions League.

Etter Joao Marios straffescoring som ga 2–1, økte Rafa Silva til 3–1 med en nydelig hælflikk og 4–1 med en leken lobb alene med keeper.

Det ble ny spenning mot slutten da Arkadiusz Milik og Weston McKennie scoret to raske for Juventus, men Benfica holdt unna og var et stolpetreff fra Álex Grimaldo unna 5–3.

Aursnes har spilt seg inn i varmen i Benfica etter overgangen fra Feyenoord i sommer. Fredag spilte 26-åringen hele kampen da serieleder Benfica vant 1–0 borte mot erkerivalen Porto.

GODE DAGER: Fredag vant Fredrik Aursnes og Benfica over Porto. Tirsdag ble Juventus slått.

PSG, med 11 poeng, topper Champions League-gruppen på bedre målforskjell enn Benfica før sisterunde (Maccabi Haifa-Benfica, Juventus-PSG) neste onsdag. Juve og Maccabi Haifa har kun tre poeng hver.

PSG vant hele 7–2 hjemme mot Maccabi Haifa tirsdag. Lionel Messi og Kylian Mbappé scoret to mål hver, i spedd scoringer av Neymar, Carlos Soler og et selvmål. Abdoulaye Seck scoret for Maccabi Haifa.

For Juventus fortsetter den blytunge høsten. Etter smellen i Lisboa samlet spillerne seg i en ring. I Serie A er Torino-laget bare nummer åtte, hele ti poeng bak Napoli. Trener Massimiliano Allegri er presset.

– Det er vanskelig å finne ord nå, sukker Manuel Locatelli.