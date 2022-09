BT følger Branns vei mot Champions League

Rakel Engesvik hinket rundt på krykker under treningen to dager før første play off-kamp i Champions League. Foto: Jannica Luoto

Marthine Østenstad, Cecilie Redisch Kvamme, Tameka Yallop og Rakel Engesvik.

Listen over Brann-spillere som er skadet før onsdagens Champions League-kamp mot svenske Rosengård begynner å bli lang.

Brann-trener Olli Harder har tidligere uttalt at det bare er skader han bekymrer seg for før play off-kampene. Lørdag fikk han to nye bekymringer.

Yallop fikk en lårhøne underveis i kampen, og det er usikkert om hun er spilleklar til onsdag.

Engesvik hinket rundt på krykker etter at hun måtte av banen på grunn av en skade i sluttspill-kampen.

– Vi vet ikke hvor alvorlig skaden til Rakel er. Vi venter på svar på MR-bildene før vi kan si noe mer om henne, sier Harder etter dagens trening.

Han legger ikke skjul på at situasjonen ikke ser bra ut når det gjelder skader, men at det bare er nok en utfordring de må takle.

– Det er som det er, og det er ingenting jeg kan gjøre med det. Vi må bare takle det og gå videre.

– Styrken vår har vært at vi har kunne bytte mange spillere underveis i kampene. Nå er det mye mer begrenset, sier han.