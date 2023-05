PSG-treneren bekrefter Messi-straff etter omstridt Saudi Arabia-tur

Paris Saint-Germain-trener Christophe Galtier er usikker på når Lionel Messi (35) er tilbake igjen etter hans reise til Saudi-Arabia.

05.05.2023 14:39 Oppdatert 05.05.2023 14:52

– Jeg ble informert av styret i starten av uken om suspensjonen av Messi, fortalte Galtier på en pressekonferanse fredag.

Tidligere i uken har franske medier skrevet at Lionel Messi var blitt suspendert i to uker fra treninger og kamper. Årsaken var en sponsortur til Saudi-Arabia etter sist rundes 1–3-tap for Lorient. På grunn av reisen, skal Messi ha gått glipp av en trening.

– Vi får se når Leo kommer tilbake. Det blir diskusjoner, sier Galtier.

Messi har en omstridt sponsoravtale med Saudi-Arabia, og torsdag ble det rapportert av nyhetsbyrået Reuters at et formelt tilbud om å spille for saudiarabiske Al-Hilal. Ifølge argentinske medier tilbys han en årslønn på rundt 400 millioner dollar i året. Det tilsvarer 4,25 milliarder kroner.

Galtier ville ikke kommentere Messis tur til Saudi-Arabia eller noe om fremtiden til hverken han eller Neymar.

PROTESTER: PSG-fansen er irriterte.

De siste dagene har PSG-fansen protestert mot superstjernene Messi og Neymar. TV-eksperten Jérôme Rothen kalte denne uken Messis tid i klubben som «total fiasko».

Messi er på utgående kontrakt og ifølge franske medier går hans tid i Paris mot slutten. 35-åringen har også blitt koblet til en Barcelona-tur, samt en overgang til amerikanske Inter Miami.

PSG røk ut av cupen og Champions League i åttedelsfinalen, men er på vei mot seriegull.