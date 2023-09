Solbakken om Gullballen: – Står mellom Messi, Mbappé og Erling

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken har to Ballon d’Or-nominerte spillere i landslagstroppen, men er usikker på om han selv har stemt.

Publisert: 09.09.2023 14:56 Oppdatert: 09.09.2023 15:39

Onsdag kom nominasjonslisten til Gullballen (Ballon d’Or), der Manchester City-toppscorer Erling Braut Haaland og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard var blant de 30 herrene som var nominert til prisen.

– Det er veldig bra. Hvis du er med å dominere på de to beste lagene i England og har en fremtredende rolle der, så har du en stor sjanse for å komme inn i nominasjonene, sier landslagssjef Ståle Solbakken på lørdagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion.

Om landslagssjefen har vært med å stemme frem de nominerte, er han ikke sikker på.

– Jeg har stemt på et eller annet, men om det er verdensspiller eller europaspiller eller hva det er...

Fakta Her er de nominerte herrene: Josko Gvardiol (Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern München)

André Onana (Manchester United)

Karim Benzema (Al-Ittihad)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Randal Kolo Muani (PSG)

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napopli)

Nicolò Barella (Inter)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Ruben Dias (Manchester City)

Erling Braut Haaland (Manchester City)

Martin Ødegaard (Arsenal)

Ilkay Gündogan (Barcelona)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Julian Alvarez (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Kim Min-jae (Bayern München)

Luka Modric (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Victor Osimhen (Napoli)

Harry Kane (Bayern München) Vis mer

Selv ser han Haaland som én av de tre største kandidatene til å vinne prisen som kårer verdens beste fotballspiller.

– Det står vel mellom Lionel Messi, Kylian Mbappé og Erling. Og så er det noen outsidere under der. Om du spør hvem jeg tror vinner, så tror jeg Messi vinner på grunn av VM. Det blir alltid lagt vekt på i år med VM. Der var Mbappé også, sier Solbakken og fortsetter:

– Så har Erling toppscorertitler, han har sprengt rekorder og alle «årets spiller»-titler i England, pluss at han vant den gjeveste klubbturneringen. Han stiller sterkt han også.

Kåringen går av stabelen i Paris 30. oktober. Perioden kåringen tar utgangspunkt i er fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

Lørdagens pressekonferanse skjedde tre dager før Georgia kommer på besøk på et utsolgt Ullevaal Stadion.

Fredag kveld tapte georgierne hele 1–7 hjemme for Spania.

– De overrasket oss litt med inngangen til kampen, med at de spilte med såpass mange offensive spillere og såpass offensiv formasjon. Det er det første tapet de har hjemme på et par år, så jeg tror nok de ble litt overmodige med at de virkelig gikk for det. De ble spilt gjennom av det vi må si er et veldig godt spansk lag, sier Solbakken.

Norge står med fire poeng på fire kamper i EM-kvalifiseringen, og ligger med det på tredjeplass i gruppe A – foran Georgia på målforskjell.

Skottland topper gruppen med full pott på fem kamper, mens Spania er nummer to med seks poeng på tre kamper. Fredag vant skottene 3–0 over tabelljumbo Kypros, så resultatet gikk ikke Norges vei i de to kampene som ble spilt i gruppen. De to beste i hver gruppe går direkte til EM.

– Det var ikke den runden her jeg så noen halmstrå. Vi må vinne vår kamp så vi lever inn i neste samling. Så kommer det noen halmstrå. Da møtes Skottland og Spania. Hvis vi går gjennom med full pott, så er det noen halmstrå. Vi må vinne våre kamper, og det starter nå, sier Solbakken.

