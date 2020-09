Glimt-stjernene glitret mot Brann. Utropes til seriemester av konkurrent.

Phillip Zinckernagel var igjen dominant da Bodø/Glimt vant i Bergen.

Bodø/Glimt-spillerne fikk nok en gang mye å juble for søndag. Marit Hommedal, NTB SCANPIX

BRANN-BODØ/GLIMT 1–3

Brann forsvarte seg godt mot Bodø/Glimt, men kvaliteten til Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge sørget til slutt for 3-1 til eliteseriens topplag.

Kåre Ingebrigtsens Brann imponerte i første omgang og kunne faktisk gått opp i ledelsen hjemme mot Bodø/Glimt, men i 2. omgang viste bortelaget hvorfor de mest sannsynlig kommer til å vinne Eliteserien.

Anført av Zinckernagel og Hauge ble det til slutt veldig komfortabelt for Glimt etter at Zinckernagel fikk hull på byllen rett etter pause.

Thomas Grøgaard kunne sette inn et trøstemål for Brann, som tross 1-3-tapet hevet seg fra 1-5-tapet for Vålerenga i forrige serierunde.

Mot seriegull

For Glimt fortsetter ferden mot et suverent seriegull etter at Molde nok en gang tapte lørdag. Med 3-1-seieren er Bodø-laget nå hele 16 poeng foran serietoeren på tabellen. I tillegg skal serielederne prøve å avansere i europaligakvalifiseringen kommende uke.

– Seriegullet har de tatt med glans. Det er kanskje et av de sterkeste gullene vi har sett, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo i Eurosports direktesending.

Fagermo sier imidlertid at Glimts første tap kommer neste helg. Da er det hans Vålerenga som er på besøk i Bodø.

Thomas Grøgaard og Brann fikk kjørt seg mot Bodø/Glimt. Marit Hommedal, NTB SCANPIX

Sterk Brann-omgang

Ikke overraskende kontrollerte Glimt søndagens eliteseriekamp fra start, og Ulrik Saltnes fikk en god mulighet på hodet etter 13 minutter som gikk utenfor.

Brann fikk en god mulighet etter 17 minutters spill da Robert Taylor dro seg fint fri og slo inn i boksen. Thomas Grøgaard fikk stå ganske upresset, men fikk ikke presset volleyskuddet ned og avslutningen seilte over mål.

Sju minutter senere fikk Daouda Bamba en god mulighet, men skuddet gikk rett på keeper.

Bergenserne demmet godt opp for Glimt, og lagene gikk til pause med 0-0.

Zinckernagel-dobbel

Brann spilte med mer og mer selvtillit etter å ha vært fullt på høyde med de suverene serielederne fra Bodø før hvilen, men Glimt tok likevel ledelsen etter 51 minutter på typisk vis.

Patrick Berg plukket opp ballen på egen 16-meter og sendte kjapt i gang til Zinckernagel. Dansken kombinerte med Jens Petter Hauge, før han til slutt kunne sette sitt 12. mål for sesongen.

Et kvarter senere scoret Zinckernagel sitt annet mål for dagen med et lurt skudd fra utenfor 16-meteren. Kantspilleren fikk stå ganske alene midt foran mål og prikket inn 2-0 bak en utspilt Håkon Opdal i Brann-buret.

Etter to mål fra Zinckernagel svarte Hauge med sin 14. scoring for sesongen og er dermed fortsatt Glimts toppscorer. 20-åringen satte på turboen mot et Brann-lag som rygget og rygget og etter to forsøk satt ballen i nettet for Hauge.

Grøgaard scoret endelig for Brann med drøyt ti minutter igjen å spille, men fikk bare pyntet på resultatet.

