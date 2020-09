Ciljan ringte Henriksen for å lokke ham til RBK: – Jeg har vært en lobbyist

Per Ciljan Skjelbred fikk ønsket sitt oppfylt: Markus Henriksen ble RBK-spiller.

Nå nettopp

LERKENDAL: Under pressekonferansen på Lerkendal, der Markus Henriksen ble presentert som RBK-spiller, kom det frem at den hjemvendte 28-åringen har pratet med Per Ciljan Skjelbred før han signerte for klubben.

– Jeg har snakket litt med Per, men ikke altfor mye. Jeg kjenner han jo godt fra tiden min her før jeg dro ut, sa Henriksen foran et samlet pressekorps mandag formiddag.