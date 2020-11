Datoene for Eliteserien 2021 er klare: Starter i april og slutter i november

Norges Fotballforbund går tilbake til mer komprimert sesong for Eliteserien i 2021. Ligaen starter 4. april (2. påskedag) og avsluttes siste helgen i november.

STRAKS MESTER: Bodø/Glimt blir etter alt å dømme seriemester i 2020. Her feirer Hugo Vetlesen, Marius Lode, Ulrik Saltnes og Kasper Junker scoring mot Aalesund i forrige runde. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

17. nov. 2020 10:04 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding tirsdag. Også Obosligaen vil følge samme oppstart og avslutning som Eliteserien, mens Toppserien for kvinner starter allerede 20. mars.

Eliteserien får dermed senere start i forhold til både 2019 og 2018. Begge sesongene startet kampene i mars, og i fjor strakk de siste serierunde helt til en iskald 1. desember.

Et nytt grep er at cupfinalene ikke blir sesongavslutning. For menn spilles den på Ullevaal allerede 17. oktober, samme helgen som den 25. runden i Eliteserien er oppsatt. Det skal legges til at hele hovedterminlisten er laget med forbehold om at coronapandemien kan forårsake endringer.

– Ideelt sett hadde en ønsket en felles finalehelg for kvinner og menn, men dette lot seg imidlertid ikke gjøre i 2021 fordi internasjonale turneringer er lagt til ulike tidspunkt for kvinner og menn, sier leder av NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn.

Kvinnecupfinalen skal – som i unntaksåret 2020 – spilles på nasjonalarenaen Ullevaal stadion.

– Det er synd vi ikke fikk på plass en felles cupfinalehelg, men samtidig får vi nå en mulighet til å fokusere maksimalt på kvinnefinalen. Dette var den nest beste løsningen. Terminlisten legger også opp til et noe roligere program på våren, dette er viktig for oss da vi har flere spillere som er opptatt med eksamener i den perioden, sier leder av Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Norges herrelandslag deltar ikke i det coronautsatte fotball-EM som spilles på sommeren. Derfor har de lagt opp til serierunder også underveis i mesterskapet, men ifølge pressemeldingen på en måte som gjør at det i størst mulig grad unngår kampkollisjoner.

