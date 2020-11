Diego Maradona (60) er død

Diego Maradona døde av hjerteinfarkt i sitt eget hjem, 60 år gammel. Det bekrefter advokaten hans overfor Reuters.

Den argentinske fotballegenden skal ha fått et hjerteinfarkt i sitt hjem i byen Tigre, skriver Clarin. Det skjer kort tid etter han gjennomgikk en operasjon i hodet. Spanias største avis MARCA skriver også at Maradona er død.

Maradona er regnet som en av, om ikke den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Han vant VM med Argentina i 1986, og herjet i flere år for blant annet Barcelona og spesielt Napoli i europeisk toppfotball.

– Det er trist å høre når folk dør. Jeg er jo så gammel at jeg har sett og beundret Maradona i flere år. Jeg har også møtt og hilst på han og jeg hatt mye med han å gjøre, forteller Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen til VG.

Han forteller også om da Maradona var i Norge i 2006 hvor han besøkte den argentiske legenden på hotellrommet. Drillo forteller om både en hyggelig med uryddig person.

– Han er blant de aller aller største. Han kommer fra fattige kår, og det er det andre legender som har gjort også. På den måten minner han meg litt om Garincha, selv om han var en annen type spiller. Maradona var komplett, han kunne alt. Han hadde en spisskompetanse på mange områder, minnes Drillo.

VM-HELT: Maradona feirer med VM-trofeet i 1986. Foto: STAFF / AFP FILES

Diego Armando Maradona vokste opp i ekstremt fattige omgivelser i Villa Fiorito i Buenos Aires-provinsen. Han fikk sin første proffkontrakt med klubben Argentinos Juniors i 1976. I filmen «Diego Maradona» forteller han at han kjøpte hus for de første pengene, som hele familien flyttet inn i.

Han ble en stjerne i klubben, som har omdøpt hjemmebanen med Maradonas navn, Estadio Diego Armando Maradona.

Han fikk ikke delta i VM på hjemmebane i 1978 fordi treneren mente han var for ung til å takle presset.

I 1981 gikk en stor drøm i oppfyllelse da han signerte for favorittlaget Boca Juniors, en av de to store gigantene i argentinsk fotball.

I 1982 skulle han endelig få delta i VM med Argentina, etter at mange følte de ble snytt for en storstjerne fire år tidligere. VM 1982 ble dog ingen stor suksess for den lille magikeren. Mange forsvarsspillere var ute etter å stoppe angrepsspilleren en hel verden snakket om, og mot rivalen Brasil ble frustrasjonen for stor. Maradona ble utvist etter å ha sparket en motspiller i magen. Argentina var ute av VM etter fem kamper.

Han ble ikke lenge i favorittklubben Boca Juniors. Etter VM signerte med den spanske storklubben Barcelona, hvor han ble værende til 1984. Oppholdet ble ingen suksess, Maradona likte seg ikke og ble ofte hetset mens han spilte for gigantene.

I 1984 overrasket han mange da han signerte for Napoli fra Sør-Italia, som til da aldri hadde vunnet serien i hjemlandet. Titler ble det flere av etter Maradonas ankomst. Argentineren er fremdeles den største helten i byen, hvor man kan se store veggmalerier av Maradona flere steder. Med Maradona som soleklar sjef vant Napoli Serie A i 1986–87 og i 1989–90-sesongen. UEFA-cupen vant «lille» Napoli i 1988–89 sesongen, og byen eksploderte i gledesscener.

For resten av fotballverdenen er det likevel 1986 som blir husket best. Argentina vant et av de mest minneverdige VM noen sinne, og Maradona gjorde ting som aldri var blitt gjort på en fotballbane før. Store kontroverser ble det også da han scoret med hånden mot England i kvartfinalen. Men like mye oppmerksomhet fikk den andre scoringen han gjorde i kampen hvor han driblet seg gjennom «hele» England og førte ballen i mål. Mange anser fortsatt denne scoringen som tidenes aller beste.

Argentina tok seg igjen til finalen fire år senere, men tapte i finalen mot Tyskland. Det var et helt spesielt VM for Diego Maradona siden det ble spilt i hans nye hjemland Italia. Og som om ikke det var nok ble Argentina satt opp mot Italia i semifinalen i «hjembyen» Napoli hvor han var en stor helt. Her måtte han se sine nye bysbarn - som seg hør og bør - heie på Italia. Argentina vant på straffer etter 1–1 ved full tid.