Moldes siste kamp utsatt til 22. desember: – Håper vi blir ferdig før jul

2020 blir året der du kan se norsk fotball på bittelille julaften!

Slik så det ut da Molde slo Bodø/Glimt i den siste serierunden, 1. desember i fjor. I år blir serieavslutningen tre uker seinere - i beste fall. Svein Ove Ekornesvåg

37 minutter siden

Det har vært flere endringer av terminlisteoppsettet i Eliteserien denne sesongen, og nylig ble de siste rundene stokket om på for at man skal bli ferdigspilt før jul.

Men i helga kom beskjeden om at Odd-spiller Fredrik Nordkvelle har testet positivt for covid-19, noe som førte til at flere Odd-kamper blir utsatt på grunn av at hele laget nå er i ti dagers karantene. Det fører igjen til at hele den siste eliteserierunden, som opprinnelig skulle spilles 19. desember, nå er satt opp tirsdag 22. desember.