Rørt Berntsen etter storseieren: – Vi skylder Bjarne mye

STAVANGER (VG) Nåværende og tidligere Viking-spillere roser Bjarne Berntsen (63) for jobben han har gjort i klubben. Det rører hovedpersonen selv.

RØRT TRENER: Vikings Axel Óskar Andrésson sammen med trener Bjarne Berntsen etter Vikings storseier over Start. Foto: Carina Johansen, NTB

28. nov. 2020 22:41 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag fikk Bjarne Berntsen selv vite at han er ferdig som trener, mens spillerne først fikk beskjeden etter torsdagens trening. Den beskjeden klarte ikke Berntsen å gi spillerne selv, så da var det daglig leder Eirik Bjørnø som måtte gjøre det.

Nyheten om at Berntsen er ferdig som Viking-trener etter sesongen smalt som en bombe på de aller fleste, inkludert spillerne.

– Det var et sjokk for alle. Det var ingen som våknet på torsdag og forventet å få den beskjeden, sier Fredrik Torsteinbø til VG.

Fredag fikk spillerne fri, så de rakk ikke å diskutere saken så mye med hverandre før lørdagens kamp mot Start.

Likevel rakk de å bli enig om én ting før kampen:

– Vi var alle enige om at vi skulle ut og spille for Bjarne, sier Henrik Heggheim.

Og det gjorde de. Med innsats og trøkk kriget de seg til 4–1-seier over Start, og viste at de skal gi treneren en god avskjed i serieinnspurten.

Berntsen kom inn i en klubb i 2018 som nylig hadde rykket ned og manglet optimisme. Det har han snudd gjennom opprykk, cupgull og stabilisering av klubben på øvre halvdel i Eliteserien.

Tommy Høiland og Iven Austbø er blant spillerne som har vært med siden før Berntsen kom inn, og de er tydelig på at han har vært viktig for Stavanger-klubben.

– Vi er veldig takknemlig for det Bjarne har gjort for klubben. Det kom som et sjokk på oss, som det gjorde på supportere og resten av klubben. Han har tatt oss fra Obosligaen til cupgull, så det er ingen som kan ta han på resultatene, sier Høiland til VG.

– Vi skylder Bjarne mye. Han har betydd mye for denne klubben etter at han kom inn. Jeg er glad jeg har hatt han her i Viking, og han har gjort store ting her. Det er alltid trist når sånne personer forsvinner, sier Austbø til VG, uten at han vil gå nærmere inn på hva han synes om avgjørelsen til styret.

Da Viking ledet 1–0 i kampen mot Start vartet Austbø opp med en noen strålende redninger, som sørget for at Viking beholdt ledelsen. Da 2–0-målet kom satte Austbø ut på en lang løpetur – rett i armene til Berntsen.

– Hva lå bak den feiringen, Austbø?

– Jeg synes Bjarne fortjener sin hyllest. Det er trist å miste en så god mann. Sånn er fotballen dessverre, sier Austbø.

Da VG snakket med Berntsen i pressesonen snakket han om kampen som om det var en helt vanlig kamp, men da han fikk høre hva spillerne hadde sagt om han ble han tydelig preget.

– Det betyr selvfølgelig alt. Det viste de på banen under kampen også, så det er veldig kjekt, sier en tydelig rørt Berntsen til VG.

– Jeg har fått en helt enorm støtte. Jeg er ikke sosiale medier, men folk har oppdatert meg på det som har kommet der. Jeg har mobil og SMS, og jeg har fått langt flere støtteerklæringer nå enn da vi ble cupmestere i fjor. Det sier alt om engasjementet her i regionen.

Under store deler av lørdagens kamp sang supporterne navnet til den avtrappende Viking-treneren, og etter kampen tok han turen bort til de omtrent 200 supporterne som sto på Felt O.

Da de presset på for å se Berntsen danse, bikket han under for presset.

– Det var veldig fint. Det eneste er det presset med å ta de dumme dansetrinnene. Det klarte jeg ikke å stå imot, når de har vært så fantastiske i tre år, sier Berntsen.

Nå gjenstår fire kamper av hans karriere i Viking, og ønsket for de siste kampene er klart:

– Forhåpentligvis spiller vi som mot Start. Et Viking-lag som jobber knallhardt og aldri gir seg, og som fosser i angrep når vi kan, sier Berntsen.

– Det er klart vi skal springe og jobbe for at han skal få en verdig avslutning fra oss spillerne, sier Torsteinbø.