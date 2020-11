Ålesunderen strålte på midtbanen for «nødlandslaget». Nå frister et nytt eventyr utenfor Skandinavia.

Fredrik Ulvestad spilte 90 minutter for det norske nødlandslaget og var en av spillerne som høstet skryt etter 1–1-kampen mot Østerrike.

Fredrik Ulvestad i aksjon for det norske nødlandslaget onsdag kveld. Ronald Zak / AP

32 minutter siden

Sammen med Sondre Tronstad på midtbanen bidro den tidligere AaFK-spilleren sterkt til at Norge mot slutten av kampen kunne jakte 2–0, som ville gitt gruppeseier i Nations League. I stedet for glapp seieren på overtid, og det endte 1–1, men etter kampen har nødlandslaget blitt hyllet for prestasjonen sin.

– Det er alltid artig å spille med flagget på brystet, og det var en stor opplevelse å starte en landskamp, men det var synd at vi ikke fikk inn et mål på slutten der. Tatt i betraktning omstendighetene, så var det ganske bra, sier Ulvestad til Sunnmørsposten.