Brann-treneren er tydelig på hva Bergen mangler etter et halvt år i byen

– Det er en del som trenger å reise og se hvordan ting blir gjort i andre klubber i Norge, sier Kåre Ingebrigtsen.

Kåre Ingebrigtsen avviser spøkefullt at han har tenkt å bygge stein på stein i Brann. – Nei, jeg skal støpe, sier han med et glis. Foto: Tor Høvik

15. jan. 2021 20:55 Sist oppdatert nå nettopp

Et halvt år i Bergen har fått Kåre Ingebrigtsen til å gjøre seg sine refleksjoner om byen. Spesielt etter de siste ukers debatt om kunstgress og Branns treningsforhold har han et tydelig budskap:

At omverdenen må skjønne at Brann driver med toppidrett og at ting handler om marginer.