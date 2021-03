Lokal 16-åring får sjansen til å vise seg fram i AaFK

Mats Helle (16) fra Volda har tidligere trent med Hødd. Nå er han på plass på Color Line stadion.

Mats Helle får sjansen til å vise seg fram i AaFK. Foto: Kristian Stenerud

Den offensive og driblesterke 16-åringen Mats Helle trente mandag for første gang med AaFKs A-lag. Før han kunne det måtte Helle gjennom en negativ koronatest, og nå er planen at han skal spille tirsdagens internkamp.

– Det er ganske stort og veldig kjekt å få muligheten til å trene her, spesielt med tanke på at vi har to ukers pause i Volda, sier Helle til Sunnmørsposten.