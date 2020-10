Han har spilt tre sesonger i 1. divisjon. Dette sier Castro om sjansene for å bli i AaFK neste år.

Niklas Castro (24) vil ikke tenke så mye på det akkurat nå, men han er ikke så veldig klar for å spille i 1. divisjon neste sesong.

Nå nettopp

Etter en strålende sesong i 1. divisjon i fjor, med 17 mål og elleve målgivende, skrev Niklas Castro under en ny kontrakt i AaFK ut 2022-sesongen. Året i år har vært tyngre for Castro med tre mål og seks målgivende, samtidig som AaFK ligger desidert sist på tabellen.

Med ti serierunder igjen er det mye som skal til for at AaFK ikke spiller i 1. divisjon neste sesong. Da er spørsmålet om hvor sannsynlig er det at Castro ønsker å bli med AaFK ned ett nivå. I 1. divisjon har han allerede spilt i tre sesonger.