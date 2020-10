Er Hardarson rett mann for Start?

Kommentar: Høsten kan bli avgjørende for Joey Hardarsons fremtid, skriver sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.

9 minutter siden

Søndag leder Joey Hardarson sin seriekamp nummer 50 som hovedtrener i Start. Han evaluerer seg selv i avisen vår. Tilbake får han en evaluering av oss.

Statistikken plasserer ham midt på tabellen over trenere som har ledet Start i over 50 kamper siden Tom Nordlie. Siden den gang har Start hatt 12 trenere. De siste ti har hatt samme mål: Stabilisere Start som et eliteserielag.