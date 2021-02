Opplysninger til VG: CSKA Moskva med kjempebud på Bohinen

Storklubben fra den russiske hovedstaden ønsker å sikre seg Emil Bohinen (21).

KAN FORSVINNE: Emil Bohinen kan være på vei til Russland. Foto: NTB

4. feb. 2021 09:10 Sist oppdatert 21 minutter siden

Andreplassen i russisk Premier League har ifølge VGs opplysninger lagt inn et bud på et tosifret antall millioner kroner for midtbanespilleren.

Budet er på et såpass høyt nivå at det nå jobbes intenst på Nadderud med å forhandle for å se om man kan komme til enighet.

– Jeg kan bekrefte at det er noen som viser stor, konkret interesse for Emil, men ingenting er på nåværende tidspunkt klart, sier sportslig leder Torgeir Bjarmann i Stabæk til VG.

Det russiske overgangsvinduet er åpent helt til 25. februar.

– Ingen kommentar foreløpig, sier Bohinen til VG.

VG meldte i forrige uke at Molde hadde lagt inn et bud på 10 millioner kroner for Bohinen. Dette ble avslått av Stabæk, ettersom bærumsklubben ikke ønsket å slippe sin mest ettertraktede spiller til en konkurrent i Eliteserien.

– Molde er en spennende mulighet for meg. Og ja, jeg må si jeg er litt forundret over at Stabæk ikke har akseptert et såpass godt bud i disse tider, sa Emil Bohinen, som nylig var gjest i VGTV-programmet Silly Season:

Bohinen har levert 17 målpoeng fra sin midtbaneposisjon i Stabæk de siste to sesongene.

I fjor var han nær ved å bli solgt til en fransk klubb, men overgangen kollapset til tross for at representanter fra klubben hadde tatt turen til Bærum for å få på plass en avtale.

Bohinen var Stabæk-kaptein i to av de siste syv serierundene i 2020.