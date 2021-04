Fryktet økonomisk smell: Øker sponsorbudsjettet

Både sesongkortsalget og sponsorinntektene i Molde Fotballklubb ser ut til å overleve to sesonger med korona.

Både markedsdirektør Oddvar Talset (t.v.) og billettsjef Lars Outzen er fornøyd med Molde Fotballklubbs økonomiske utvikling gjennom koronapandemien. Foto: TROND HUSTAD

En måned før seriestart ser tallene lovende ut for begge deler, ifølge markedsdirektør Oddvar Talset i Molde Fotball, som har et totalbudsjett rundt 110 millioner kroner.

– I fjor hadde vi cirka 30 millioner kroner i rene markedsinntekter. Vi budsjetterer marginalt høyere i år, med ei økning på en liten million slik at totalen blir rundt 31 millioner. Vi har allerede nådd 27 millioner i signerte avtaler, og vet at det ligger en del papirer klare som gjør at vi styrer mot det budsjetterte tallet, sier Talset.