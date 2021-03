Utsatt seriestart i lokalfotballen - dette er fristen for «normalsesong»

Fotballkretsen har justert terminlista.

Det har vært lite aktivitet i lokalfotballen det siste året. Her er Jamie Sagstuen i aksjon for Malmefjorden i en 4.-divisjonskamp mot Vestnes Varfjell i 2019. Foto: Jan H. Indbjør

Det har snart gått ett år siden de lokale fotballagene sist kunne drive med normal aktivitet i sine klubber. Fortsatt er det slik at breddeklubber på seniornivå ikke kan drive med kontakttrening, og det er foreløpig usikkert når man igjen kan starte opp igjen med normal aktivitet.

Det gjør det også vanskelig å fastsette terminlister. Nå er det imidlertid klart at seriestarten for de lokale herrelagene i 4. divisjon, 5. divisjon og 6. divisjon er utsatt. Det samme gjelder 3. divisjon for kvinner.