Molde-gutt går fra eliteserien til 1. divisjon

Erlend Hustad (24) lånes ut fra Brann til 1. divisjonsklubben Sandnes Ulf.

Moldenseren Erlend Hustad ble presentert som Sandnes Ulf-spiller søndag. Foto: SANDNES ULF FOTBALL

28. feb. 2021 10:00 Sist oppdatert 18 minutter siden

Stavanger Aftenblad skrev fredag at det har vært konkret interesse for angriperen fra klubber i eliteserien og 1. divisjon. Avisen hevdet at partene er enige om en leieavtale ut 2021-sesongen. Dette stemte også med Romsdals Budstikkes opplysninger.

Søndag ble det offisielt bekreftet at Hustad skal spille for Sandnes Ulf, som ble nummer sju i fjorårets 1. divisjon. Hustad går på lån ut 2021. Ulf har i tillegg opsjon på kjøp. Kontrakten med Brann løper ut 2022-sesongen.