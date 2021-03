Tar Qatar-boikott opp på NFF-tinget: – Norge kan ikke ta del i fotball-VM

Ole Kristian Sandvik bekrefter at han på neste helgs ting i Norges Fotballforbund kommer til å ta opp saken om boikott av Qatar-VM i 2022. Tromsø ILs initiativ kan være i ferd med å spre seg til et grasrotopprør i norsk fotball.

ØNSKER VM-BOIKOTT: Ole Kristian Sandvik er Oslo-Ørns representant på fotballtinget neste helg. Foto: Oda Scheel

– Vi ber alle som engasjerer seg i saken ta kontakt med sin lokale klubb, fotballkrets og delegat for å be dem stemme for boikott, sier Ole Kristian Sandvik til VG. Han er spiller i Oslo Ørn, aktiv i Vålerengas supporterklubb Klanen og styremedlem i Norsk Supporterallianse.

Sandvik sitter ikke styret til Oslo-Ørn. Leder Sigurd Thune opplyser at saken torsdag og fredag etter tatt opp i klubbens ledelse.

– Vi stiller oss bak forslaget, bekrefter Thune.

Norges Fotballforbund avholder sitt ting digitalt søndag 14. mars. Generalsekretær Pål Bjerketvedt er forberedt på at saken kommer opp, men synes ikke en eventuell VM-deltagelse skal boikottes 10 dager før kvalifiseringen starter mot Gibraltar 24. mars.

Paraplyorganisasjonen Norsk Toppfotball har derimot tatt til orde for å kalle inn til et ekstra forbundsting.

– Å vedta et så stort spørsmål på tinget nå ... vi håper vi ikke kommer i en slik situasjon. Saken er ikke utredet, og man har ikke fått anledning til å vurdere konsekvensene, sier NFFs generalsekretær til NTB.

– Det er viktig at idretten og fotballen tar et klart standpunkt mot menneskerettighetsbruddene og alle livene som har gått tapt i forbindelse med byggingen av stadionene i Qatar, argumenterer Sandvik.

Det var Tromsø og deres tidligere landslagsspiller Tom Høgli som startet «Qatar-bevegelsen» innenfor norsk fotball ved først å foreslo at Norges Fotballforbund skulle boikotte det omstridte mesterskapet. Etter Rosenborg-medlemmenes utklassingsseier på sitt årsmøte torsdag melder Høgli følgende:

– Jeg har full respekt for alle klubbers ulike prosesser. Men at Rosenborg, som er en så stor klubb, lander på dette vedtaket, vil bli lagt merke til internasjonalt, fastslår den tidligere FC København- og Club Brugge-proffen med 49 landskamper.

Ole Kristian Sandvik i Oslo-Ørn mener det er «grove brudd på menneskerettighetene».

– Qatar ble tildelt VM etter korrupsjon i FIFAs styre. Og nå har det vist seg at dialogen NFF har hatt med Qatar dessverre ikke har funket. Da mener vi at det riktige er å si klart ifra. Norge kan ikke ta del i fotball-VM hvor over 6500 liv har gått tapt, sier Sandvik som er supporteralliansens kontaktperson over for Norges Fotballforbund.

En rapport fra The Guardian har nylig avdekket at over 6500 fremmedarbeidere har mistet livet i Qatar siden landet for ti år siden vant konkurransen om å arrangere fotball-VM i 2022. Ifølge The Guardian er 37 av dødsfallene direkte tilknyttet stadionbygging.

Presentasjonen av tallene har blitt kritisert.

«Vi bestrider antagelsene rundt hvor mange arbeidere som har mistet livet på våre prosjekter. Vi er veldig lei oss over tragediene som har funnet sted og har etterforsket alle for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen», uttaler arrangørkomiteen til The Guardian.

Saker som skal tas opp på NFF-tinget skal egentlig meldes inn 16 uker på forhånd. Men Norges Fotballforbunds lover åpner for at et forslag kan bringes på bane for delegatene idet tinget blir satt, såfremt det ikke gjelder regelendringer. Mangeårig dirigent på fotballtinget, Kjartan Berland, bekrefter at et benkeforslag kan tas inn på dagsorden om det får støtte fra to tredjedeler av delegatene.

Ole Kristian Sandviks mål er å få et vedtak på forbundstinget som sier at Norge skal boikotte VM-sluttspillet. Oslo Ørns mann ønsker at saken blir tatt opp til votering.

– Jeg har virkelig troen på at saken blir tatt opp på tinget. Uansett om man er for eller mot saken, så håper jeg at alle er enig i at denne saken bør behandles på tingen, sier Sandvik.

Rosenborg vedtok torsdag støtte til VM-boikott – mot klubbledelsen anbefaling – med 220 mot 46 stemmer på årsmøtet. Her var også folk fra klubbens supportermiljø sentrale i få saken opp.

Etter Tromsøs initiativ har også Strømsgodset, Viking, Brann og Odd kommet frem til samme standpunkt, mens andre klubber har gjort som Rosenborg og sendt det til behandling på årsmøtet.

– Vi ønsker at boikott-saken skal tas opp tinget. Vårt styre har klart og tydelig sagt hva vår holdning er, sier daglig leder Øyvind Apalnes i TIL.

– Vi har stor respekt for hva fotballbevegelsen mener om dette spørsmålet. Men det er krevende å behandle et forslag som ikke er utredet ordentlig, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Det er et helt strålende engasjement rundt denne saken. Den viser også at det hjelper å engasjere seg som supporter i klubbene. Tromsø startet dette og når ruller ballen. Men dette er noe supportere har tatt til orde for i lang, lang tid. Forhåpentligvis fører det til et bra vedtak på forbundstinget, sier Sandvik i Oslo-Ørn.

Mens grasrotopprøret brer seg, jobber Ståle Solbakken med å ta ut sin første landslagstropp fredag 12. mars – to dager før fotballtinget. Landslagssjefen ønsket fredag ikke å uttale seg om saken.

– Jeg tror alle i Norge, Norges Fotballforbund og andre forbund, er enige om at det som har skjedd i Qatar, skal settes under lupe, har Solbakken tidligere svart VG.